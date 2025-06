Un concorso letterario in ricordo della prof

Il liceo artistico Umberto Brunelleschi di Oste ha voluto ricordare Mila Montagni, insegnante di lettere scomparsa nel gennaio 2022 a 56 anni a causa delle conseguenze del Covid. È stato dedicato infatti alla sua memoria il concorso letterario “Al volo mi sentia crescer le penne”, le cui premiazioni si sono svolte nei giorni scorsi.

Gli studenti e le studentesse del biennio e del triennio si sono lasciati ispirare dal verso dantesco “Pigliare occhi per aver la mente” tratto dal 27esimo canto del Paradiso per scrivere poesie e brevi racconti. "È stata una mattinata emozionante e molto partecipata. Mila è stata ricordata attraverso ciò che amava di più: la scrittura e Dante" racconta la vice preside del liceo Brunelleschi, Sinforosa Petrocelli. Erano presenti alla premiazione anche la preside Mariagrazia Ciambellotti e l’assessore alla cultura di Montemurlo Giuseppe Forastiero che ha ricordato Mila Montagni e di quanto fosse conosciuta e benvoluta a Montemurlo, dove la sua famiglia ha gestito per 50 anni un panificio in via Bagnolo di Sopra.

Sempre i ragazzi del liceo Brunelleschi hanno partecipato ad un corcorso dell’amministrazione per realizzare uno stendardo per ’I giochi d’altri tempi’, manifestazione inserita nel calendario di eventi del Corteggio storico, gli studenti della 4F, coordinati dalla professoressa Mariella Panebianco, hanno raccolto subito la sfida e in poco più di un mese hanno creato i bozzetti per il palio. Lo spunto per realizzare l’opera è venuto studiando e prendendo spunto dai drappi realizzati per il ben più noto Palio di Siena. Giochi d’altri tempi sarà in programma a Oste il prossimo 27 giugno.