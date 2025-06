Guerra e Liberazione. Le poesie dei ragazzi

Lo sguardo dei bambini sulla memoria e sulla guerra. E la poesia per raccontarlo. I volontari della Casa delle Memorie di guerra per la Pace di Prato, insieme all’assessora alla Memoria, Chiara Bartalini e a Giuseppe Aucello, ricercatore al Museo della Linea Gotica di Montemurlo, hanno premiato nei giorni scorsi la classe 5A primaria Filzi di Prato per le poesie con cui i ragazzi hanno partecipato al premio letterario artistico "Racconti di guerra e di Liberazione" II Edizione, riservato alle scuole. Era presente la dirigente scolastica Giuliana Pirone, orgogliosa dei suoi ragazzi.

La Casa delle Memorie ha come obiettivo quello di portare una testimonianza, anche e soprattutto ai più piccoli, sul valore della Memoria: il ricordo di ciò che è successo durante le due guerre mondiali del secolo scorso, il periodo buio legato al fascismo e alla dittatura per poi arrivare alla guerra di Liberazione. L’assessora Chiara Bartalini ha spiegato e ricordato che è fondamentale che questo tema abbia "una collocazione precisa e specifica e che le nuove generazioni siano educate ai valori su cui si fonda il nostro Stato democratico".

Con le loro poesie i ragazzi hanno dimostrato di essere parte di questo processo, portato avanti negli anni scolastici. Affidando alle parole la loro sensibilità hanno prodotto degli elaborati che raccontano la Storia.

I bambini della classe premiata, attenti e partecipi, erano felici ed emozionati di ricevere ciascuno un attestato, tantopiù che solo dopo la stesura dei testi erano stati informati dagli insegnanti Alessandro Santi, Bianca Pinzauti e Antonietta Imparato che avrebbero partecipato al concorso. Agli insegnanti è stata consegnata una targa e un buono per l’acquisto di libri per la biblioteca scolastica offerto da Coop.fi.