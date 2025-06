Fabio Genovesi guida la giuria del concorso “Cancro: pensieri e parole”

Pisa, 12 giugno 2025 - È lo scrittore Fabio Genovesi il presidente della giuria del concorso letterario “Cancro: pensieri e parole”, promosso dalla Fondazione Arco. Una figura di primo piano del panorama narrativo nazionale che affiancherà medici, operatori sanitari e giornalisti nella valutazione dei testi inviati dai giovani della Regione Toscana. Genovesi, nato a Forte dei Marmi, è autore di libri amati da lettori di ogni età come Chi manda le onde, con il quale è stato tra i finalisti del Premio Strega, Il mare dove non si tocca, ma anche Cadrò, sognando di volare, Il calamaro gigante, Oro puro e, da poche settimane, Mie magnifiche maestre, attualmente in promozione.

Il concorso è rivolto a studenti delle scuole superiori di secondo grado e a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 19 anni. L’invito è a scrivere un breve racconto in prosa che parli dell’incontro con il cancro, vissuto direttamente o attraverso l’esperienza di un familiare o un amico. Il termine per partecipare è fissato al 15 Giugno 2025.“Con questo concorso – ha dichiarato Gianluca Masi, presidente della Fondazione Arco – vogliamo dare spazio alla voce dei più giovani, farli riflettere su cosa significhi affrontare una malattia così complessa, anche da fuori. Le parole possono aiutare a capire, a sostenere, a non sentirsi soli”. Dopo il successo di Racconti in corsia, la Fondazione prosegue così il suo impegno a intrecciare sanità, cultura e partecipazione. Le opere più significative verranno premiate e potranno ispirare nuove pubblicazioni o iniziative teatrali, come già accaduto in passato. Per maggiori informazioni, il bando è disponibile sul sito della Fondazione Arco a questo indirizzo: https://www.fondazionearco.org/home/iniziative/cancro-pensieri-e-parole/