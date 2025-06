Ponte al Molino, sì al doppio senso. Arrivato il nulla osta della Provincia

Ritorno del doppio senso su ponte al Molino, è arrivato il nulla osta della Provincia di Prato. Il Comune di Poggio a Caiano potrà quindi procedere ai lavori per riportare la carreggiata a due corsie e installare il semaforo per il transito dei mezzi pesanti. Si chiude così una vicenda che negli ultimi due anni ha visto un acceso dibattito con scontro politico.

Il nulla osta era già arrivato dal Comune di Prato nei mesi scorsi, la Provincia aveva, invece, chiesto al Comune di Poggio di attendere l’esito del ricorso al Consiglio di Stato su via Vittorio Emanuele II (dove i cittadini hanno, invece, vinto il ricorso al Tar ottenendo il ripristino del senso unico). Per il Comune di Poggio il doppio senso riporta la circolazione allo stato originario del 2019 e permette un risparmio di qualche chilometro per tutti i veicoli diretti a Prato, che erano obbligati a transitare dalla variante di Sant’Angelo a Lecore-Castelnuovo. Con il sopralluogo del 3 giugno scorso e il completamento della parte burocratica, la Provincia ha dato il via libera al ripristino del doppio senso con divieto di transito ad autocarri con massa a pieno carico superiore alle 3,5 ton, con esclusione dei mezzi di soccorso, di trasporto pubblico locale e pubblica utilità fino ad un carico massimo di 26 tonnellate, con transito a senso unico alternato regolato da semaforo lungo la SP 8 sia nel tratto di competenza provinciale che all’interno del centro di Poggio.

I rappresentanti di Fratelli d’Italia e Forza Italia in consiglio provinciale esprimono soddisfazione per la ricezione del nulla osta ufficiale. "Siamo molto felici – dichiara il capogruppo di FdI Giovanni Sardi – perché il ritorno al doppio senso sul ponte a Molino rappresenta un passo importante per la vivibilità del territorio, oltre che un segnale di attenzione verso le esigenze quotidiane dei cittadini".

Critico subito il Pd di Poggio a Caiano: "Si tratta di una decisione che ignora gli appelli alla prudenza espressi sia in sede istituzionale sia da molti cittadini, di attendere il pronunciamento del Consiglio di Stato. Una decisione che sacrifica il bene comune a favore di convenienze di parte. Il tema della mobilità nell’area non può essere affrontato con interventi estemporanei e privi di una visione d’insieme. Il ripristino del doppio senso sul ponte rappresenta una scelta dannosa, che aumenterà il traffico, l’inquinamento atmosferico e acustico e metterà a rischio la sicurezza degli utenti della strada, considerata la ridotta dimensione della carreggiata".

M. Serena Quercioli