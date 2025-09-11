Tushe Prato, esordio in casa contro Sassari

Tushe Prato al lavoro per preparare il campionato di serie A2 femminile che inizierà l’11 ottobre. La squadra pratese esordirà giocando in casa alle 21 contro il Lions Sassari alla palestra Gramsci Keynes. A guidare il gruppo è stata confermata Valentina Megli che si avvarrà come sempre della collaborazione di Claudia Guida e del preparatore dei portieri Christian Turini. Questo staff seguirà anche la squadra under 18, mentre la formazione under 16 sarà allenata da Cinzia Giaquinta e Chiara Usai.

Per quanto riguarda la rosa della prima squadra, il gruppo delle giovanissime allevate nel vivaio sarà sostenuto dall’arrivo di due nuovi compagne. In un caso si tratta in realtà di un gradito ritorno, quello di Beatrice Borrini, che rientra a Prato dopo due stagioni di militanza in serie A1 con il Cellini Padova. L’altra novità nella rosa di A2 è quella l’arrivo del portiere Alice Milan, classe 2006, dal Cassano Magnago.

Nel girone D di A2 ci saranno altre tre toscane: Mugello, Follonica e Firenze La Torre. Queste invece le altre partecipanti: Flavioni Civitavecchia, Lions Sassari, Città del Redentore, Sassari Handball. Le prime due classificate di ciascun gruppo si sfideranno in Abruzzo dal 17 al 19 aprile per definire i piazzamenti e dunque le qualificate alle Finals per la promozione in serie A1. Nella Final 8 a Chieti saranno assegnate le due promozioni.

Massimiliano Martini