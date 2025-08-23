Tre anni senza Biancalani. Il ricordo della famiglia

La storia a piccoli passi

Cronaca
CronacaTre anni senza Biancalani. Il ricordo della famiglia
23 ago 2025
REDAZIONE PRATO
Sono trascorsi tre anni dalla scomparsa di Luigi Biancalani, figura di riferimento per la città per i suoi molteplici impegni:...

Luigi Biancalani, è stato presidente dell’Ordine dei medici, anche medico di base e impegnato in politica. Quando è scomparso era vicesindaco di Prato

Luigi Biancalani, è stato presidente dell’Ordine dei medici, anche medico di base e impegnato in politica. Quando è scomparso era vicesindaco di Prato

Sono trascorsi tre anni dalla scomparsa di Luigi Biancalani, figura di riferimento per la città per i suoi molteplici impegni: professionale come medico e a lungo presidente dell’Ordine dei medici di Prato e come politico, onorando fino agli ultimi giorni della sua vita il ruolo di vicesindaco a fianco dell’allora sindaco Matteo Biffoni. Biancalani, scomparso a 74 anni, è stato anche impegnato lungo tutto l’arco della sua vita nel volontariato, in particolare nella Arciconfraternita della Misericordia di cui è stato Proposto. "Ogni sorriso che hai donato è la forza che ci sostiene", lo ricorda la sua famiglia con la moglie Cosetta ed i figli Niccolò e Chiara.

Al suo nome sarà legata la palazzina esterna dell’ospedale Santo Stefano: un progetto di ampliamento per il quale si è battuto molto: la struttura in fase di costruzione sarà pronta nel 2026 con nuovi spazi sanitari e 100 posti letto. La sua figura di uomo e politico a servizio dei concittadini è stata ricordata in occasione del suo 76esimo compleanno il 20 marzo 2024 con la presentazione in salone consiliare del libro “Ho a cuore”, realizzato dagli amici di Biancalani a firma di Piero Ceccatelli con i contributi di Umberto Cecchi, Luca Roti e anche di Carlo Gabellini, e prodotto dall’associazione Punto d’Incontro.

© Riproduzione riservata

