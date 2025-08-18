Vaiano piange l’ex sindaco Stefano Arrighini. Niente fiori, ma offerte per i bambini di Gaza”

Vaiano (Prato), 18 agosto 2025 – E’ morto l’ex sindaco di Vaiano Stefano Arrighini. La camera ardente è stata allestita nel salone consiliare a partire dalle 16 alle 23 di lunedì e dalle 8 alle 16 di martedì quando ci sarà un momento di ricordo in Comune prima della messa alla Badia.

Arrighini fu sindaco di Vaiano per due mandati, dal 1995 al 2004. Successivamente fu assessore in Provincia. “Stefano – ricordano dal comune vaianese – è stato un punto di riferimento per la nostra comunità, per la quale ha prestato servizio anche come dipendente comunale, responsabile dei settori Istruzione Cultura e Sociale del Comune per diversi anni”.

“Alla sua mente prolifica, alla sua intelligenza visionaria, alla sua cultura, alla sua dedizione al lavoro meticoloso dobbiamo numerosi progetti innovativi, servizi ed opere pubbliche, che hanno lasciato un importante segno nella comunità, attività tutte che ha ideato e portato avanti sia nel lungo periodo di lavoro come dipendente comunale sia quando ha rivestito il ruolo di sindaco", dice la sindaca Francesca Vivarelli. "L’Amministrazione comunale si stringe con affetto alla moglie, alle adorate figlie Giulia e Caterina, agli amatissimi nipoti, ai numerosi amici e ai tanti che gli hanno voluto e gli vogliono bene.”

In segno di riconoscenza l’amministrazione comunale, in accordo con la famiglia, ha dato disposizione di rendere omaggio a Stefano Arrighini in forma ufficiale.

Per volontà della famiglia, in luogo dei fiori, sarà attivato un canale di donazione a favore di "Save the children" per i bambini di Gaza. Le donazioni saranno raccolte nella sala del Consiglio Comunale o durante la funzione religiosa in Chiesa; in alternativa potranno essere effettuate autonomamente tramite il sito di Save the Children.

Tra i primi a esprimere un messaggio di cordoglio c’è il sindaco di Cantagallo Guglielmo Bongiorno. “Lo ricordiamo per la passione militante che ha accompagnato la sua vita e per la visione lungimirante con la quale ha svolto la sua attività politica e amministrativa. I suoi valori e le sue idee continueranno a guidarci verso il raggiungimento del bene comune. Siamo vicini alla sua famiglia, alla comunità e all’amministrazione comunale vaianese in questo momento di lutto”.

Dal Comune di Vernio invece ricordano così l’ex sindaco vaianese: “Figura di grande valore e riferimento per la nostra comunità, Stefano ha dedicato la sua vita al bene comune, contribuendo in modo concreto e appassionato allo sviluppo del territorio. La sua dedizione, la sua lungimiranza e il suo impegno instancabile hanno lasciato un segno indelebile nella storia di Vaiano. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto e vicinanza alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, ricordando con gratitudine e ammirazione il contributo prezioso che ha donato alla nostra comunità”.

Il presidente della Provincia di Prato e sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, commenta: “Stefano è stato un grande amministratore ed una bella persona. Ricordo la sua serietà e la sua lungimiranza. Insieme, quando io ero giovane assessore a Montemurlo, abbiamo lavorato al progetto per la creazione del Consorzio “Fabbriche di energia" che sarebbe dovuto andare a sostituire con il fotovoltaico l'amianto dei tetti dei capannoni (60mila metri quadrati solo a Montemurlo), ma anche a trasformare le aziende in veri e propri produttori di energia. Una comunità energetica ante-litteram, frutto della visione di un politico concreto e attento ai reali bisogni del territorio. – dice Simone Calamai – Lo ricordo con affetto e sincera ammirazione e mi stringo in segno di cordoglio alla moglie Marina e alle figlie Giulia e Caterina”.

Anche quello dell’ex presidente della Provincia di Prato, Massimo Logli, è un ricordo carico di commozione: "Stefano era un politico vero, con una solida formazione alle spalle alla scuola di politica di partito. Un uomo capace di lavorare in squadra ed un amico vero. In Provincia, Stefano aveva portato la mentalità e la concretezza del sindaco. – continua Logli- Basti ricordare alcuni dei progetti che aveva seguito, come la creazione della Filiera del pane “Gran Prato” con i produttori e l'Università e l’insediamento del mercato “Terre di Prato” con Coldiretti per la promozione delle produzioni locali. Idee che hanno continuato a vivere e a crescere nel tempo e che testimoniano la lungimiranza e l’impegno di Stefano per lo sviluppo del territorio e le sue necessità”.