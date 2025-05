Stand, giochi e musica. Una domenica di festa

Prosegue in piazza della Costituzione a Montemurlo la Festa del Pesce 2025, promossa dalla Pro Loco, in collaborazione con il Comune e l’associazione Gogamagoga. Quattro giorni all’insegna della cucina di mare, con stand gastronomici aperti oggi dalle 10 fino a mezzanotte, giochi per bambini e dj set tutte le sere. In occasione della manifestazione, oggi domenica 11 maggio, in piazza si svolge anche il mercato straordinario. Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa, fino alle 15 sono in vigore divieti di sosta e transito sul lato di via Carducci, esclusa l’area parcheggio verso via Pascoli, riservata ai banchi del mercato. La regolamentazione temporanea del traffico proseguirà fino alle una di domani, lunedì 12 maggio, in tutta l’area della festa. In piazza della Costituzione è attivo il divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto veicoli degli organizzatori) e divieto di transito, ad eccezione dei mezzi di soccorso.

Per informazioni: 347.7241025, [email protected]

Al via il Mise Garden Festival nei giardini della Misericordia. L’estate montemurlese parte in anticipo con la manufestazione che animerà i giardini della Misericordia di Montemurlo (via Monsignor Contardi 13) ogni giovedì sera, dalle 18 a mezzanotte. Dopo il taglio del nastro il 1° maggio, il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 15 maggio con street food e musica dal vivo.

Il festival, patrocinato dal Comune e curato dalla Misericordia di Montemurlo, offrirà per tutta l’estate occasioni di incontro, buon cibo e intrattenimento. Programma completo su www.misegardenfestival.it.