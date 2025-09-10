Sport o musica. I Giullari aiutano i più giovani

Un contributo per i giovani che fanno sport o frequentano una scuola di musica per imparare a suonare gli strumenti. L’estate dell’associazione I Giullari non è finita: in attesa di ritrovarli dal 19 al 21 settembre con il loro stand nel programma dell’Assedio alla Villa di Poggio a Caiano, l’ente benefico presenta la nuova edizione del bando grazie a un impegno economico di 6mila euro complessivi.

L’iniziativa mette a disposizione fino a 250 euro per ciascun ragazzo o ragazza under 18 – tra i requisiti l’essere residente a Poggio a Caiano e appartenente a famiglie con Isee inferiore a 15.000 euro – per un massimo di 750 euro per nucleo familiare (contributo variabile a seconda della fascia Isee).

"Siamo entusiasti di confermare anche per il 2025/26 questo progetto – sottolinea Lorenzo Coppini, presidente dell’associazione I Giullari – perché crediamo che lo sport e la musica siano strumenti fondamentali per la crescita dei ragazzi. Alla comunità possiamo restituire parte di quanto raccogliamo con le nostre attività. Ringraziamo il Comune per il patrocinio e il supporto che ci rinnova di anno in anno, segno di grande attenzione dedicata alle persone in difficoltà".

Le domande potranno essere presentate sino al 31 dicembre tramite pec: [email protected] o consegnate a mano alla sede Vab di Comeana su appuntamento. Bando e modulistica su www.giullari.org.

Il contributo sarà erogato a fronte della dimostrazione di iscrizione e pagamento delle quote per attività sportive o musicali sostenute tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2025.