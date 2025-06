Sport e politica alla Casa Bianca. Libro con spettacolo in S. Domenico

Il suggestivo Chiostro di San Domenico stasera farà da cornice a una serata che intreccia sport, politica, teatro e partecipazione. Due eventi pensati per riflettere e condividere storie che attraversano il mondo dello sport e il suo impatto sulla società, promossi da Factory TAC e STA – Spazio Teatrale Allincontro.

Alle 20.30 la giornalista Valentina Clemente e il conduttore radiofonico Dario Ricci presenteranno il loro libro Touchdown Mr. President! Sport e politica alla Casa Bianca, un viaggio appassionante tra i legami profondi che uniscono lo sport al potere politico negli Stati Uniti. A moderare l’incontro sarà Daniele Tirinnanzi. Al termine della presentazione, spazio al confronto con il pubblico.

Alle 21.30 seguirà lo spettacolo Touchdown Mr. President! di Francesco Dendi e Massimo Bonechi, un racconto teatrale che esplora le passioni sportive di presidenti come Kennedy, Roosevelt, Obama e Trump. Attraverso la loro storia, lo spettacolo getta luce su come grandi atleti contemporanei, da LeBron James a Megan Rapinoe, siano diventati portavoce di importanti battaglie civili e sociali. L’ingresso è libero.

Sempre stasera iniziano le visite guidate estive organizzate da Prato Cultura. I martedì di giugno, a partire dal 17, e poi tutti i martedì e i giovedì di luglio, le porte del Museo dell’Opera del Duomo, con ingresso dal campanile, si aprono per proporre iniziative originali e adatte a tutta la famiglia. Si comincia oggi alle 20 con la visita by night al campanile del duomo: 127 scalini per arrivare a 46 metri di altezza e ammirare, dall’edificio più alto del centro storico, le luci della città. La visita è dagli otto anni in su e il costo è di 15 euro. Informazioni e prenotazioni: [email protected] o 340 5101749 (anche Whatsaspp).