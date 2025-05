Il festival Il ritorno di “Note a margine“

Quattro giorni di incontri, dibattiti, presentazioni di libri, talk, conferenze e laboratori per ragazzi, con l’obiettivo dichiarato di approfondire gli argomenti di maggiore e più scottante attualità e mettere in evidenza l’importanza della parola come strumento di lettura e comprensione della realtà. Tutto pronto ad Acquasparta per la terza edizione di “Note a Margine“, il festival delle parole che si apre domani e che animerà la città fino a domenica 25 maggio con un variegato cartellone.

"Il Festival – spiega il curatore Rossano Pastura – rappresenta un momento importante di condivisione e approfondimento. Il tema di questa edizione, “Prospettive“, vuole proprio indicare la ricerca di un punto di vista attento e corretto su quanto sta accadendo intorno a noi. Tanti gli appuntamenti, tantissimi gli ospiti, tanti gli argomenti trattati, per farci riflettere sul mondo e su come ognuno di noi possa dare un contributo per cercare la pace". Si parte domani con il taglio del nastro alle 15.30 e con un tris d’autore alla Sala del Trono di Palazzo Cesi. Alle 16 si presenta la graphic novel “16 ottobre 1943. Storia di Emanuele che sfuggì al nazismo“ con l’autore Marco Caviglia e la testimonianza del protagonista della storia, Emanuele di Porto, oggi 93 anni. Alle 17 è la volta di Flavia Gasperetti con il suo primo romanzo, “La verità quando arriva è una tempesta”, rilettura in chiave contemporanea del Re Lear shakespeariano e alle 18 Fabio Martini ripercorre le fasi salienti della carriera di Bettino Craxi con il saggio “Controvento. La vera storia di Bettino Craxi”.

In un cartellone davvero ricco, da ricordare l’incontro di venerdì alle 21.30 all’Auditorium Ex Convento di San Francesco con Stefano Massini (foto sopra), unico scrittore italiano ad aver vinto il Tony Award che presenterà il suo ultimo libro, “Donald. Storia molto più che leggendaria di un golden man“, racconto epico e lucido di un personaggio tanto celebre quanto controverso: Donald J. Trump. Evento gratuito con prenotazione su eventbrite.it. “Note a margine“ prosegue sabato e domenica tra temi politici, sociali e religiosi, con protagonisti della scena letteraria, culturale e politica italiana come l’arcivescovo Domenico Sorrentino con il suo libro su Carlo Acutis, l’attore umbro Marco Bocci (foto sotto) con il nuovo romanzo thriller “Nelle tue mani, sulla tua pelle”, Giuliana Sgrena, Piero Marrazzo, Francesca Mannocchi.

Sofia Coletti