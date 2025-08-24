Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incendio ViperBlack out ViareggioMeri MalucchiMaltempoFuksas cubo nero FirenzeMorta dopo trattamento estetico
Acquista il giornale
CronacaSpaccata su auto. Rubano bancomat. Subito presi
24 ago 2025
REDAZIONE PRATO
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Prato
  3. Cronaca
  4. Spaccata su auto. Rubano bancomat. Subito presi

Spaccata su auto. Rubano bancomat. Subito presi

Giovani pakistani incastrati dalla telecamera. Avevano usato i soldi per comprare le sigarette.

In agosto nei Comuni medicei si sono intensificati i controlli dei carabinieri

In agosto nei Comuni medicei si sono intensificati i controlli dei carabinieri

Per approfondire:

Una spaccata all’automobile risolta in meno di ventiquattr’ore. Tutto questo grazie al lavoro dei carabinieri di Poggio a Caiano e all’esame dei filmati delle telecamere di una tabaccheria.

Il fatto è avvenuto nella notte fra giovedì e venerdì quando un giovane, di professione commesso, ha lasciato l’auto sotto casa, in via dell’Ombra, intorno alle 23. La mattina alle 7 la scoperta: era stata forzata la portiera posteriore e i ladri avevano praticamente ripulito tutto l’abitacolo. "Nel cruscotto - racconta la vittima del furto - avevo un portacarte con i miei documenti, patente e carta d’identità, le carte di credito, poi c’erano degli spiccioli, pacchetti di fazzoletti di carta e flaconi di disinfettante: hanno portato via tutto".

L’uomo ha immediatamente bloccato le carte di credito ed è andato dai carabinieri. Le carte di credito però erano già state utilizzate in modalità “contactless“ cioè senza la necessità del Pin per cifre sotto i 50 euro. I ladri avevano speso ben 300 euro in sigarette al distributore automatico del “Bar Mario“ in via Galilei.

"I carabinieri - prosegue l’uomo - mi hanno chiesto di fare l’estratto conto allo sportello ed è apparsa la spesa in tabaccheria". Con tali dati e il negozio dove i ladri hanno fatto “acquisti“, le forze dell’ordine hanno potuto visionare i filmati delle telecamere. Le sigarette sono state acquistate alle 4 di notte da un piccolo gruppo di cittadini di nazionalità pakistana che, a quanto pare, erano volti già conosciuti.

Durante il sopralluogo in tabaccheria i carabinieri hanno ritrovato i documenti rubati, patente e carta d’identità, che i ladri avevano gettato sul marciapiede, nelle vicinanze. I cittadini pakistani sono stati poi rintracciati, fermati e controllati ma le carte di credito non erano più in loro possesso.

Sulla base dei filmati delle telecamere e per il furto e l’utilizzo di carta di credito e tessera sanitaria altrui, sono stati denunciati. Il giovane commesso è rientrato in possesso dei documenti personali. "Ringrazio i carabinieri - conclude l’uomo - per la rapidità con cui sono intervenuti e hanno trovato i miei documenti".

In questa vicenda stupisce che i ladri sono giovani di nazionalità pakistana, a quando pare già dipendenti di aziende cinesi. Le confezioni di sigarette, probabilmente, intendevano rivenderle fra i connazionali per fare qualche soldo extra ma hanno agito in modo abbastanza ingenuo. Non è la prima spaccata che si verifica, quest’estate, sulle auto a Poggio a Caiano e fondamentale rimane la raccomandazione di non lasciare nè di giorno nè di notte all’interno documenti, soldi, chiavi e qualsiasi oggetto.

M. Serena Quercioli

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

FurtoCarabinieri