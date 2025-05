In azione la banda delle spaccate. Malviventi in fuga con la cassa

Far west in via Baccio da Montelupo, torna in azione la ‘banda dell’automotive’. Stavolta i malviventi hanno preso di mira l’ingrosso di ricambi auto che si trova alla base di un grande condominio di zona. Hanno usato un tombino di ghisa per sfondare la porta d’ingresso a entrare nel negozio. L’intero condominio è stato svegliato dal frastuono dei vetri infranti. I ladri erano tre, arrivati nel piazzale antistante il negozio con una Fiat Panda Bianca. I residenti, tutti affacciati alle finestre, hanno scattato foto coi loro cellulari e chiamato le forze dell’ordine. Di fronte a tanto ‘interesse’ i ladri evidentemente disturbati hanno preso la cassa e sono scappati. Al momento non ci sarebbero altri oggetti sottratti.

E’ il terzo colpo che viene messo a segno ai danni di aziende che si occupano del comparto dell’auto. Il primo è stato ai danni di un’autofficina in via Pisana per rubare una vettura di valore parcheggiata nel piazzale. Anche questo caso il colpo è stato messo a segno di prima sera, come ieri non erano neanche le dieci.

Il secondo colpo è andato in scena nella zona industriale, una spaccata in piena regola all’interno di un noto centro revisioni. I ladri sono entrati nel piazzale con due vetture, una per la fuga, l’altra per utilizzarla come ariete. Hanno sfondato il portone di metallo per entrare all’interno e riuscire a portare via solo 180 euro di fondo cassa. In compenso hanno fatto oltre 12mila euro di danni lasciando il proprietario incredulo. La nuova spaccata in città segue le incursioni in diversi negozi di zona. Una situazione che preoccupa residenti e commercianti.