Sicurezza, la sindaca in Prefettura. Videosorveglianza da potenziare . Il Comune pronto ad intervenire

Incontro in Prefettura per la sindaca Maria Lucarini, che venerdì è stata ricevuta – per un tavolo chiesto dal Comune – per discutere degli ultimi fatti di criminalità avvenuti sul territorio, dall’episodio del Red Lion al furto con inseguimento al negozio di scarpe Morganti. Al confronto hanno preso parte il Questore Marco Basile, il Tenente Colonnello dei Carabinieri Alfredo Cangiano e il Maggiore Lorenzo Marzoli della Guardia di Finanza. Nel corso della riunione è stato ribadito l’impegno forte e costante delle forze dell’ordine che, attraverso un’intensa attività di controllo e presidio del territorio, stanno lavorando per garantire la sicurezza della comunità. Un incontro che ha rafforzato la sinergia fra il Comune, la Prefettura e gli altri soggetti istituzionali competenti, nell’ottica, per le intenzioni del Comune, di far sentire i cittadini meno soli a livello di sicurezza. Per l’amministrazione di Vernio la sicurezza dei cittadini è e resta la priorità, come ha ribadito la sindaca. Il Comune ha ringraziato la Prefettura, la Questura, i carabinieri e tutte le forze di Polizia per l’impegno quotidiano e il signor Antonino Giacopello, carabiniere in pensione, per il coraggio e la prontezza con cui è intervenuto in aiuto dell’amico Morganti la scorsa notte. Il suo gesto è testimonianza di quanto sia forte lo spirito di solidarietà nella comunità di Vernio. Il Comune ha manifestato la massima disponibilità a collaborare con le forze dell’ordine, mettendosi a disposizione per ampliare e potenziare il sistema di videosorveglianza, così da rendere ancora più capillare il monitoraggio del territorio. Continuerà a lavorare in piena sinergia con la Prefettura e con tutti i soggetti istituzionali perché i cittadini sappiano che non sono soli: la loro sicurezza è e rimarrà la principale priorità. Nelle scorse settimane il fenomeno di microcriminalità è degenerato con un aggressione ai danni di clienti e titolari del pub Red Lion. Poche notti dopo, il negozio di scarpe Morganti ha subito un furto: il proprietario, accortosi dello scasso, ha chiamato il carabinieri in congedo Antonino Giacopello e insieme hanno rintracciato il ladro e recuperato la refurtiva, dopo una piccola colluttazione. Dalle testimonianze dei residenti che si sono affacciati alle finestre richiamati dai rumori, sembra che il responsabile del malfatto abiti a Vernio e sia di origini extracomunitarie.

Claudia Iozzelli