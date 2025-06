Prato, sciopero dei Sudd Cobas al Macrolotto 1

Prato, 1 giugno 2025 – Mattinata di sciopero al Macrolotto 1 per il sindacato Sudd Cobas che, insieme a tanti lavoratori, principalmente pakistani e bengalesi, si sono riuniti al memoriale delle vittime dell'incendio nella fabbrica Teresa Moda.

I partecipanti, dopo un primo momento di riunione, sono partiti con due cortei per le vie del Macrolotto 1 con lo scopo di andare a scioperare davanti ad otto fabbriche della zona. L'iniziativa si inserisce negli “strike day”, quattro giorni di scioperi ad oltranza dove, per ogni ditta che si regolarizza, ne subentra un'altra davanti cui scioperare.

"Come sempre sappiamo quando inizia e ma non quando finisce”, spiega Luca Toscano di Sudd Cobas. “Andremo avanti, abbiamo tutto ciò che serve per rimanere davanti ai cancelli delle fabbriche notte e giorno, fin quando ce ne sarà bisogno”. Il sindacato chiede la regolarizzazione delle assunzioni nel rispetto della normativa vigente che prevedono 40 ore settimanali distribuite in 5 giorni, 8 ore al giorno. Da venerdì oltre 300 lavoratori hanno scioperato davanti a 14 fabbriche. Ad oggi 12 di queste hanno firmato gli accordi per regolarizzare i dipendenti.