Sudd Cobas, sciopero e presidio permanente a Agape Moda di Prato

Prato, 22 aprile 2025 - "Continua senza sosta la Primavera 8X5. E' sciopero dei lavoratori della Agape Moda nel cuore del Macrolotto 2 a Prato", con un presidio permanente, "per la stabilizzazione contrattuale e la fine dei turni di 12 ore imposti in fabbrica".

Così il sindacato Sudd Cobas in occasione dello sciopero di ieri. "Non può passare inosservato che a Prato si debba iniziare uno sciopero durante una festività nazionale - aggiunge in una nota il sindacato -. Mentre negozi e scuole rimangono chiuse, a Prato il via vai nelle zone industriali continua incessante, anche a pasquetta. È questa la realtà non esclusiva dei lavoratori della Agape Moda, ma di migliaia di persone ancora incatenate allo sfruttamento del sistema Prato, che non conosce riposi, ferie, malattie, e figuriamoci le feste nazionali". Sudd Cobas spiega che "insieme agli operai della Agape moda ci sono i lavoratori delle sette ditte in cui dall'inizio della Primavera sono stati firmati gli accordi di stabilizzazione. Tanti di loro godranno oggi di questa festività per la prima volta da quando sono a Prato. Una festività che passeranno ai cancelli a sostenere chi ancora è escluso da questo diritto".