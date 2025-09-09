Riciclande ha riaperto le sue porte. Qui si dona e si compra per aiutare

Vita nuova per il mercatino del riuso "Riciclande" che domenica scorsa ha inaugurato la nuova sede in via Rapezzi a Vaiano. L’iniziativa, promossa dai volontari dell’associazione "Don Bosco 3A Onlus – Amici dell’Operazione Mato Grosso", segna la ripartenza dopo l’incendio che in gennaio, aveva distrutto la sede storica del mercatino. Al mercatino si può donare e comprare con la certezza che tutto il ricavato viene destinato alle missioni dell’Operazione Mato Grosso in America Latina.

Al taglio del nastro hanno partecipato l’assessore di Vaiano Chiara Martini, il vicesindaco di Cantagallo Giulio Bellini e non poteva mancare il vescovo di Prato, monsignor Giovanni Nerbini che ha salutato con affetto questo nuovo ciclo di vita del mercatino. La Fondazione Cassa di Risparmio di Prato è stata rappresentata dal consigliere Massimo Mancini e a sostegno del progetto "Ricostruiamo Riciclande" è intervenuta con 20mila euro per il valore sociale ed educativo dell’iniziativa.

Il Comune di Cantagallo, invece, ha donato un acquerello, opera di Francesca Bernini, con una frase di accompagnamento dal forte valore simbolico: "L’amicizia degli uomini è dolce perché con un nodo d’affetto fa di molte anime un’anima sola" (Sant’Agostino). Tanti i cittadini intervenuti, anche dai dintorni, per vedere cosa c’è sugli scaffali: dall’oggettistica da regalo alle cose di uso comune sino a quelle più curiose o antiche. Questo mese il mercatino sarà aperto tutti i mercoledì dalle 21 alle 23, sabato 20 settembre dalle 15.30 alle 18.30.

Il mercatino raccoglie abiti, scarpe, borse e biancheria, poi piccoli elettrodomestici, computer funzionanti, pentole e stoviglie, giochi e giocattoli in buono stato, lampade e oggetti per la casa, libri e fumetti, antichità e biciclette.

M. Serena Quercioli