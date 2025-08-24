Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Cronaca
Quarant'anni di prelibatezze con la "Sagra dell'Uva" alla Misericordia
24 ago 2025
REDAZIONE PRATO
Quarant’anni di prelibatezze con la “Sagra dell’Uva“ alla Misericordia

Dal 27 agosto al 7 settembre nel giardino della sede, ogni sera buon cibo, musica e divertimento per tutte le età

Una festa della Misericordia nel 2024 con i volontari in cucina

Una festa della Misericordia nel 2024 con i volontari in cucina

Quarant’anni di “Sagra dell’uva“ a Montemurlo. Dal 27 agosto al 7 settembre la Misericordia organizza questa festa che non è solo gastronomia ma anche musica con cocerti e ballo liscio, cocktail per gli appassionati di aperitivi e birra. Ogni sera la cucina propone un piatto speciale: si parte il 27 con le pappardelle al cinghiale, poi il 28 gnocchi alla sorrentina e tagliata con crema di pecorino e cipolla caramellata. In alternativa, si possono gustare ogni sera hamburgher, porchetta, salsiccia, hot dog, patatine e come dolci per grandi e piccini gli intramontabili bomboloni caldi, crepes, pan con l’uva. Tutto questo nell’area street food.

La cucina offrirà poi queste specialità: antipasto toscano, tortelli di patate, penne al ragù e pomodoro, carne alla griglia, tagliata e pizza. Fra le specialità da provare le “chicche di patate con scampi e vongole e baccalà alla fiorentina“ oppure “calamarata e cacciucco“.

Ogni serata sarà caratterizzata da un appuntamento diverso: il primo, quello del 27, sarà il ballo liscio con Mario J. Fox, poi il 28 ancora ballo liscio con Sorbera Band e il 29 si balla con i Fuso Orario. Sabato 30 ci sarà, invece, un omaggio a Renato Zero con musica dal vivo e domenica 21 serata dedicata a Fabrizio De Andrè.

Lunedì 1° settembre si cambia genere con musica e percussioni con la Enzo Panichi Band. Il 2 settembre arriveranno “Damas y Caballeros“ per uno spettacolo di danza. Il 3 ancora ballo liscio con Fabian e Anna e il 4 con gli Ex Novo. Venerdì 5 serata a tutto rock con “Rock Save the QUeen“ e sabato 6 live dance anni 80 con Vintage 80. Chiusura il 7 con la Monica Bad.

