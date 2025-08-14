"Notti DiVino", prova superata. In più di tremila per brindare ai 50 anni del Carmignano doc

Notti DiVino alla Rocca: Carmignano brinda ai 50 anni della Doc e raccoglie l’eredità di "Calici di stelle". Il grande caldo, la crisi economica degli italiani e degli stranieri stanno rimodulando le abitudini ma per questo nuovo format che si è distaccato da Calici di stelle, la prima edizione si può dire è stata positiva. L’anno scorso in 4 giorni di Calici di stelle entrarono in Rocca 3.700 persone (con ingresso a pagamento), quest’anno nello scorso weekend, in 3 giorni sono state 3.300, pagando solo le degustazioni all’interno.

"Quest’anno – spiega Carlo Attucci, presidente della Pro loco di Carmignano - prima edizione, la manifestazione ha avuto un motivo in più per festeggiare: i 50 anni della Denominazione di Origine Controllata di Carmignano, un traguardo che rende onore alla lunga e prestigiosa tradizione vinicola del nostro territorio. Un successo straordinario, testimoniato dalla presenza di oltre 3.300 persone nelle tre serate, che hanno affollato la Rocca per degustare i nostri Carmignano Docg, assaporare piatti tipici e godersi musica e spettacoli sotto le stelle. Come presidente della Pro Loco, desidero ringraziare di cuore le cantine, i ristoratori, i volontari che hanno reso possibile questa edizione, così come il pubblico, che con la sua partecipazione è stato la vera anima dell’evento. Notti DiVino resterà nella memoria non solo per la bellezza della location e la qualità delle proposte, ma anche per il brindisi collettivo che ha celebrato mezzo secolo di riconoscimento ufficiale per i nostri vini, proiettandoli verso un futuro di sempre maggiore notorietà e apprezzamento".

Oltre alle aziende vinicole locali, ai ristoranti del posto, c’è stato spazio anche per la beneficenza con lo stand dell’associazione Festa Santissimo Crocifisso di Seano che con queste manifestazioni raccoglie i fondi per la festa del 2027. Non è mancato l’intrattenimento per bambini con Pandora e Artumes, con le costellazioni estive illustrate dagli Astrofili Fiorentini e la musica dal vivo sotto le stelle. Diversi i politici, di entrambi gli schieramenti, che hanno fatto capolino a Notti DiVino. "Tre serate straordinarie – conclude il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti - sotto le stelle dell’antica Rocca, all’insegna della bellezza, del buon vivere ma soprattutto dei vini locali, nei 50 anni della Doc. Un grazie a tutti i volontari della Proloco".

M. Serena Quercioli