Tutti gli abbagli su Garlasco

Anna Vagli
Tutti gli abbagli su Garlasco
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incendio GrossetoMorto inseguimentoFemminicidio La SpeziaSagre FerragostoFerragosto last minuteEstate Versilia
Acquista il giornale
Cronaca"Notti DiVino", prova superata. In più di tremila per brindare ai 50 anni del Carmignano doc
14 ago 2025
REDAZIONE PRATO
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Prato
  3. Cronaca
  4. "Notti DiVino", prova superata. In più di tremila per brindare ai 50 anni del Carmignano doc

"Notti DiVino", prova superata. In più di tremila per brindare ai 50 anni del Carmignano doc

Successo alla prima edizione della kermesse alla Rocca che ha raccolto l’eredità di "Calici di stelle"

La kermesse «Notti DiVino» alla Rocca di Carmignano

La kermesse «Notti DiVino» alla Rocca di Carmignano

Per approfondire:

Notti DiVino alla Rocca: Carmignano brinda ai 50 anni della Doc e raccoglie l’eredità di "Calici di stelle". Il grande caldo, la crisi economica degli italiani e degli stranieri stanno rimodulando le abitudini ma per questo nuovo format che si è distaccato da Calici di stelle, la prima edizione si può dire è stata positiva. L’anno scorso in 4 giorni di Calici di stelle entrarono in Rocca 3.700 persone (con ingresso a pagamento), quest’anno nello scorso weekend, in 3 giorni sono state 3.300, pagando solo le degustazioni all’interno.

"Quest’anno – spiega Carlo Attucci, presidente della Pro loco di Carmignano - prima edizione, la manifestazione ha avuto un motivo in più per festeggiare: i 50 anni della Denominazione di Origine Controllata di Carmignano, un traguardo che rende onore alla lunga e prestigiosa tradizione vinicola del nostro territorio. Un successo straordinario, testimoniato dalla presenza di oltre 3.300 persone nelle tre serate, che hanno affollato la Rocca per degustare i nostri Carmignano Docg, assaporare piatti tipici e godersi musica e spettacoli sotto le stelle. Come presidente della Pro Loco, desidero ringraziare di cuore le cantine, i ristoratori, i volontari che hanno reso possibile questa edizione, così come il pubblico, che con la sua partecipazione è stato la vera anima dell’evento. Notti DiVino resterà nella memoria non solo per la bellezza della location e la qualità delle proposte, ma anche per il brindisi collettivo che ha celebrato mezzo secolo di riconoscimento ufficiale per i nostri vini, proiettandoli verso un futuro di sempre maggiore notorietà e apprezzamento".

Oltre alle aziende vinicole locali, ai ristoranti del posto, c’è stato spazio anche per la beneficenza con lo stand dell’associazione Festa Santissimo Crocifisso di Seano che con queste manifestazioni raccoglie i fondi per la festa del 2027. Non è mancato l’intrattenimento per bambini con Pandora e Artumes, con le costellazioni estive illustrate dagli Astrofili Fiorentini e la musica dal vivo sotto le stelle. Diversi i politici, di entrambi gli schieramenti, che hanno fatto capolino a Notti DiVino. "Tre serate straordinarie – conclude il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti - sotto le stelle dell’antica Rocca, all’insegna della bellezza, del buon vivere ma soprattutto dei vini locali, nei 50 anni della Doc. Un grazie a tutti i volontari della Proloco".

M. Serena Quercioli

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata