Pronto il centro estivo comunale: "Giri di luce" per quattro settimane

Partirà il 1 luglio il centro estivo comunale che andrà avanti per quattro settimane fino al prossimo 1 agosto. Quest’anno il nuovo gestore, che si è aggiudicato il bando di gara valido per gli anni 2025-2027, è l’associazione "Cieli aperti" di Prato che ha proposto un programma di attività, uscite e laboratori dal titolo "Giri di luce". "Guardare un bambino è come guardare un raggio di luce che attraversa un vetro colorato, in cui ogni colore è una possibilità, ogni riflesso una storia", diceva la pedagogista Carla Rinaldi. Partendo da qui l’associazione ’Cieli aperti’ ha elaborato un programma di attività il cui filo conduttore è appunto il tema della luce. Tre gli ambiti: sport e gioco, ambiente e civismo, arte e cultura. Tutte le attività saranno suddivise per fasce d’età, infanzia 3-6 anni, primaria 7-11 anni e secondaria 12-14 anni. Ogni gruppo di minori parteciperà a tre laboratori al giorno, con il venerdì mattina dedicato alle uscite sul territorio o gite al Museo di Scienze planetarie e alla Cascina di Spedaletto. "Al centro estivo comunale ampio spazio viene dato alla scoperta di sé, dell’altro e del mondo circostante – spiega l’assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti –. Il centro estivo non è un parcheggio estivo in attesa delle ferie dei genitori che lavorano, ma una vera opportunità di crescita e di scoperta".

Sono 90 i bambini iscritti al Centro estivo comunale e venerdì 27 giugno alle 16,30 nell’auditorium del Centro giovani David Sassoli (piazza don Milani) si svolgerà una riunione informativa destinata alle famiglie alla quale prenderanno parte gli operatori che illustreranno il funzionamento delle attività. Dalle 17,15 la riunione sarà per i genitori dei bambini della primaria e delle medie. Quest’anno il Comune ha raddoppiato le risorse da 50mila a 100mila euro.