Centri estivi. Oltre 340 partecipanti

È un autentico "boom" di iscrizioni quello registrato quest’anno per le attività estive organizzate dal Comune, tramite l’ufficio scuola, e rivolte a giovani e giovanissimi. Il totale parla infatti di oltre 340 bambini e ragazzi ammessi a partecipare. "Le richieste di adesione a nidi e centri estivi e al ‘Percorso gioco sport’ sono state straordinarie – sottolinea il vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani (nella foto) – e laddove è stato possibile abbiamo fatto in modo di accogliere tutte le istanze idonee, anche se superiori ai posti inizialmente previsti. Siamo riusciti invece a ricalibrare quei progetti che non hanno permesso un’estensione immediata del numero di partecipanti e abbiamo inoltre ampliato l’offerta dei servizi per dare un supporto ancora più forte alle famiglie, soprattutto a quelle dove entrambi i genitori lavorano". Il centro estivo per la fascia 7–14 anni, in proposito, è stato arricchito con l’introduzione del trasporto giornaliero, e anche per il "Percorso gioco sport’, dedicato agli studenti delle scuole elementari e medie, sarà attivata presto una navetta verso il parco della Versiliana dove si svolgono alcune delle attività incluse nel progetto.

Per soddisfare infine le domande rimaste inevase dopo la prima fase di iscrizione ai centri estivi, ma risultate comunque idonee, l’amministrazione comunale ha deciso di incrementare i posti disponibili per il secondo turno (11 luglio-13 agosto) fissando una riapertura straordinaria delle iscrizioni online. Sarà possibile presentare domanda dalle 8 di domani fino alle 18 di domenica 22 giugno tramite il portale SOSI@Home, accessibile dal sito del Comune con credenziali Spid.