Premio Cesare Guasti, opere da tutta Italia

Il 10 settembre si sono chiusi i termini per partecipare alla seconda edizione del Premio Letterario nazionale Cesare Guasti, promosso dall’Associazione Galciana Sviluppo Aps. Il concorso ha registrato un’ampia adesione, con opere provenienti da diverse regioni italiane e una qualità complessiva elevata, sia nella sezione dedicata alle opere edite sia in quella riservata agli autori under 40 con testi inediti. Il tema 2025 è "La forza delle parole". Ora il testimone passa alla giuria, presieduta dal giornalista e scrittore Paolo Ciampi: al vincitore della sezione editi premio di 1.000 euro e al vincitore della sezione inediti under 40 premio di 250 euro. Il Premio Cesare Guasti nasce per ricordare la figura del grande filologo e intellettuale pratese dell’800, membro dell’Accademia della Crusca e protagonista dell’Opera di Santa Maria del Fiore, legato a Galciana, dove amava trascorrere i mesi autunnali nella quiete della sua villa. L’iniziativa gode del patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Prato, Comune di Prato e Siae con la collaborazione di librerie, scuole e associazioni culturali. Il premio è sostenuto da Regione Toscana, Federalberghi Prato, Associazione Cesare Guasti e dalla Famiglia Badiani, eredi diretti del filologo. Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in qualità di Official Green Carrier, supporta i Premi nazionali promossi da Galciana Sviluppo. I vincitori saranno annunciati il 14 novembre.