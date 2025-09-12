Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Prato
CronacaPremio Cesare Guasti, opere da tutta Italia
12 set 2025
REDAZIONE PRATO
Premio Cesare Guasti, opere da tutta Italia

Il 10 settembre si sono chiusi i termini per partecipare alla seconda edizione del Premio Letterario nazionale Cesare Guasti, promosso dall’Associazione Galciana Sviluppo Aps. Il concorso ha registrato un’ampia adesione, con opere provenienti da diverse regioni italiane e una qualità complessiva elevata, sia nella sezione dedicata alle opere edite sia in quella riservata agli autori under 40 con testi inediti. Il tema 2025 è "La forza delle parole". Ora il testimone passa alla giuria, presieduta dal giornalista e scrittore Paolo Ciampi: al vincitore della sezione editi premio di 1.000 euro e al vincitore della sezione inediti under 40 premio di 250 euro. Il Premio Cesare Guasti nasce per ricordare la figura del grande filologo e intellettuale pratese dell’800, membro dell’Accademia della Crusca e protagonista dell’Opera di Santa Maria del Fiore, legato a Galciana, dove amava trascorrere i mesi autunnali nella quiete della sua villa. L’iniziativa gode del patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Prato, Comune di Prato e Siae con la collaborazione di librerie, scuole e associazioni culturali. Il premio è sostenuto da Regione Toscana, Federalberghi Prato, Associazione Cesare Guasti e dalla Famiglia Badiani, eredi diretti del filologo. Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in qualità di Official Green Carrier, supporta i Premi nazionali promossi da Galciana Sviluppo. I vincitori saranno annunciati il 14 novembre.

