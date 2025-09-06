Prato, ruba bottiglia di birra e forbici in un bar: arrestato 37enne

Prato, 6 settembre 2025 – Un uomo di 37 anni è stato arrestato per rapina impropria martedì scorso a Prato. Secondo quanto spiegato in una nota diffusa dalla procura, l'uomo, italiano, avrebbe prima rubato una bottiglia di birra e un paio di forbici in un bar per poi allontanarsi. Il 37enne, raggiunto poi da un dipendente del locale, un giovane cinese, lo avrebbe minacciato con le stesse forbici rubate. Alla scena hanno assistito due pattuglie del sesto battaglione Toscana dei carabinieri, che opera in supporto al comando provinciale dell'Arma, che sono intervenute e hanno disarmato e bloccato il 37enne.

Tutto, si spiega ancora nella nota, è avvenuto in viale Vittorio Veneto, già teatro il 24 agosto di una «violenta rissa tra esponenti di gruppi criminali stranieri», su cui indaga la procura che aggiunge: «Anche a seguito ai recenti episodi di cronaca verificatisi nella zone centrali di Prato, le forze dell'ordine, d'intesa con la prefettura, hanno ulteriormente intensificato l'attività preventiva di controllo del territorio». Per il 37enne, già colpito nel 2024 dal foglio di via obbligatorio da Prato, provvedimento non rispettato, il gip ha convalidato l'arresto disponendo la misura della custodia cautelare in carcere.