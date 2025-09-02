Pista Peretola: c’è il sì ma con 13 prescrizioni

L’ampliamento di Peretola e il nuovo masterplan dell’aeroporto di Firenze sono ufficialmente in fase di rullaggio motori. Pronti per il decollo. Ad accenderli è stato il primo sì arrivato ieri da Roma al dossier che, lo scorso aprile, la Regione, aveva inviato alla commissione Via-Vas, l’organismo del ministero dell’Ambiente che si occupa della Valutazione di impatto ambientale e Valutazione ambientale strategica. Il verdetto della commissione: parere favorevole all’ampliamento, a patto di rispettare 13 prescrizioni.

Per la Regione si tratta di una prima vittoria importante visto che, cinque anni fa, le prescrizioni furono ben 70. E adesso che succede? Il parere della commissione dovrà diventare parte di un decreto che sarà firmato dal ministero dell’Ambiente, non prima di aver ricevuto un’altro parere necessario: quello del ministero dei Beni Culturali, in pratica il via libera della Soprintendenza. A questo punto l’iter prevede la trasmissione del decreto del ministero alla conferenza dei servizi. Soltanto dopo questo passaggio, almeno negli auspici dei favorevoli al nuovo aeroporto, potrebbe scattare il permesso per l’avvio dei lavori per l’ampliamento dello scalo fiorentino. A imprimere un’accelerazione al delicato iter era stata proprio la Regione, con il governatore Eugenio Giani in prima linea. La mossa dello scorso aprile: dopo aver incassato il parere positivo espresso dal Nurv, il Nucleo Unificato regionale di verifica e valutazione degli investimenti pubblici, la Regione aveva approvato la ricognizione tecnica dei pareri per l’ampliamento del nuovo aeroporto e nuovo masterplan.

Il dossier, con tutti i documenti e il parere positivo della Regione, era stato poi trasmesso alla Commissione di Via/Vas. Che, ieri, ha formalizzato il primo parere positivo, anche se, al momento, le prescrizioni restano top secret.

In base al nuovo progetto il cono di volo coinvolgerà circa mille residenti, contro gli attuali 40mila che si trovano fra Novoli, Peretola, Quaracchi e Mantignano. La nuova pista sarà lunga 2.200 metri contro i 1.650 di oggi. Lo stato dell’arte dell’iter della costruzione della nuova pista di Peretola, si intreccia anche con il potenziamento dello scalo pisano, il Galileo Galilei, anch’esso destinatario di importanti investimenti per il nuovo terminal.