Nuovo furto in chiesa. Aperto il tabernacolo. Poi rubato un tablet

Furto con scasso alla parrocchia Santa Maria Maddalena di Tavola di Prato. L’ennesima chiesa che nelle ultime settimane è stata presa di mira dai balordi, tre o quattro episodi sono avvenuti solo in Valbisenzio. A Tavola i ladri hanno forzato la porta del tabernacolo e rubato un tablet dalla canonica. Il parroco, don Alessandro Magherini, ha subito precisato che: "il tabernacolo era vuoto, felici che non sia stato profanato il Santissimo Sacramento". È successo lunedì scorso quando uno o più balordi si sono introdotti in chiesa e hanno forzato la porta del tabernacolo posto sopra l’altare maggiore riuscendo ad aprirla.

L’interno era vuoto, dentro non c’era la pisside contenente l’Eucarestia. Non avendo trovato niente da rubare, il ladro si è diretto in sacrestia e ha scassinato la porta che conduce alla canonica. Tutto deve essere avvenuto con rapidità perché dalla casa del sacerdote mancano solo un tablet e qualche spicciolo trovato su un tavolo. La chiesa di Tavola è solitamente aperta al mattino e chiusa nel pomeriggio. Quel giorno la chiusura si è protratta oltre l’orario consueto, solitamente mezzogiorno, perché il forte nubifragio che ha colpito Prato ha fatto slittare di qualche ora l’arrivo del parrocchiano addetto a questo servizio. Quindi la chiesa è rimasta aperta più solito e i ladri si sono approfittati dell’assenza del parrocchiano.

"Da quando sono arrivato a Tavola, quattro anni fa, non era mai capitato un episodio del genere in chiesa – commenta ancora don Magherini –. So che ai tempi di don Uberto Fedi si erano verificate delle intrusioni in canonica. Siamo molto dispiaciuti per quanto è accaduto, ma siamo felici che il Santissimo Sacramento non sia stato profanato". Il sacerdote farà formale denuncia ai carabinieri della caserma di Iolo nei prossimi giorni. L’attenzione resta comunque alta visti i tanti episodi delle ultime settimane.