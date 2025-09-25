Il nodo infrastrutture. Declassata, avanti piano. I lavori (veri) dal 2027. Treni, dal 29 stop Galleria

È stato assegnato da poche ore l’appalto per il nuovo tunnel del Soccorso. A vincere un’impresa pugliese che prevede di realizzare il tutto in circa tre anni. Come annunciato da Anas lo scorso maggio la sentenza della Corte di Stato non ha portato ritardi all’opera che, però, sarà adeguata per rispettare le fasce di cantiere. Un contenzioso, questo, nato con il nuovo progetto della Chiesa Cristiana Evangelica Cinese che, a pochi passi dalla declassata, in via Verona, progetta di realizzare un nuovo stabile. Al centro della vicenda la distanza tra la declassata e la seconda sede della chiesa evangelica di prossima costruzione che per Anas doveva essere di almeno 30 metri. Le sentenze del Tar e della Corte di Stato avevano invece posto il limite massimo a 20 metri dato che il nuovo stabile sorge in una zona classificata come centro abitato. La chiesa cristiana evangelica cinese potrà quindi allargare in futuro il proprio progetto che, al momento, prevede aule e sale d’incontro anche per doposcuola e corsi di lingua.

"Questo nuovo edificio sarà un luogo dedicato ai nostri giovani per la scuola domenicale, il nostro ’catechismo evangelico’", racconta Mosè, diacono della Chiesa Cristiana Evangelica Cinese. "Sarà anche uno spazio aperto a tutti e il nostro desiderio è che diventi un punto di riferimento per l’aiuto al prossimo, un luogo di supporto per famiglie e persone in difficoltà".

Dopo aver effettuato adempimenti burocratici del caso, la Chiesa è ora in attesa dell’ok da parte del Comune per far partire i lavori che, a quanto pare, andranno di pari passo con quelli del nuovo tunnel. "Come comunità, siamo felici che i lavori per il sottopasso stiano finalmente partendo – continua Mosè - Crediamo che sia un intervento importante che risolverà i problemi di circolazione in una zona critica per la città. Per la nostra chiesa, in particolare, la notizia è ancora più positiva. Stiamo aspettando il permesso per sostituire l’attuale edificio in via Verona 20 e costruirne uno nuovo. Il progetto del sottopasso, che include la creazione di nuove aree verdi proprio di fronte a dove sorgerà la nostra nuova struttura, è per noi un grande valore aggiunto. Speriamo che questi nuovi spazi verdi e il nostro futuro edificio si integrino perfettamente, creando un’area più verde e vivibile per tutti gli abitanti di Prato".

Si arriva così, dopo tante attese, polemiche e scontri politici, al via di questo enorme cantiere che probabilmente per i prossimi tre anni apporterà non pochi disagi alla viabilità ed alla vivibilità del quartiere. Se ci sarà contemporaneità nell’esecuzione di entrambi i progetti si eviterà un prolungamento dei tempi ed in circa 36 mesi gran parte del quartiere Soccorso dovrebbe cambiare aspetto rispetto a quello attuale con molte più aree verdi e un nuovo punto di incontro per le comunità che lo abitano.

