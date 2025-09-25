Carenza di educatori. Il Convitto chiude nel fine settimana: "Sconfitta del sistema"

Il Convitto Cicognini, la scuola che accolse tra gli altri Gabriele D’Annunzio e Curzio Malaparte, si trova di fronte a una crisi senza precedenti: a causa della grave carenza di personale educativo, il dirigente è stato costretto a limitare la permanenza in convitto durante i fine settimana. La misura, decisa dal rettore Tiziano Nincheri, riguarda i convittori provenienti da comuni della provincia di Prato e dalle province limitrofe di Pistoia e Firenze, mentre gli studenti più lontani possono continuare a restare a scuola fino a Natale. Da gennaio la misura sarà estesa anche per chi abita più lontano.

Il problema del sottorganico si trascina da tre anni, ma quest’anno la situazione è diventata drammatica: a fronte di 90 convittori e circa 700 semiconvittori, l’organico inviato dal ministero dell’Istruzione e del Merito ammonta a 38 educatori, quando il rettore aveva chiesto almeno 10 figure aggiuntive. Ne è stata concessa solo una. Nonostante i ripetuti solleciti alle istituzioni – Ufficio scolastico provinciale, Ufficio scolastico regionale, parlamento fino al ministero – e iniziative di sensibilizzazione, tra cui la partecipazione alla Fiera Didacta Italia di Firenze, nessuna risposta concreta è arrivata. Il rettore Nincheri, nella lettera alle famiglie, sottolinea che "la riduzione della permanenza non è frutto di volontà discrezionale, ma di oggettiva impossibilità di garantire la sorveglianza e le attività educative per tutti gli studenti".

"La decisione - spiega - è pensata come misura temporanea, utile a dare alle famiglie più tempo per organizzarsi e, al contempo, come ultima chance per ottenere un incremento di organico dal ministero". È già in programma una riunione con le famiglie per proporre la sottoscrizione di un documento condiviso da inviare a Roma e alle istituzioni locali, chiedendo l’adeguamento dell’organico.

Sulla questione è intervenuta anche la Uil Scuola Toscana, per voce del segretario provinciale Luigi Rocca, che ha definito il provvedimento "unilaterale e penalizzante", sottolineando come interrompere il percorso educativo e relazionale degli studenti sia sintomo di un abbandono istituzionale. Il sindacato sollecita un intervento immediato dell’Ufficio scolastico regionale e chiede la copertura immediata dei posti vacanti, auspicando che la misura non diventi una prassi in altre scuole.

Il caso del Cicognini è solo la punta dell’iceberg: molti convitti ed educandati in Italia si trovano in condizioni analoghe, con organici insufficienti e un’età media del personale in crescita. Secondo la Uil, servono interventi strutturali: concorsi immediati per educatori (l’ultimo risale al 2000), percorsi abilitanti e un piano formativo continuativo. La scelta di mandare a casa gli studenti nei fine settimana è, nelle parole del sindacato, "una sconfitta dello Stato".

"Privare i giovani della continuità educativa - spiega Rocca - significa indebolire uno dei presìdi formativi più importanti del sistema scolastico italiano, rischiando di compromettere la qualità dell’istruzione e il senso di comunità che il convitto ha saputo costruire in oltre un secolo di storia".

Per Nincheri, l’obiettivo resta chiaro: garantire a breve l’incremento di personale educativo necessario a far vivere il Cicognini come luogo sicuro e inclusivo, rispettando la tradizione di eccellenza e la missione educativa che da sempre lo contraddistingue.

