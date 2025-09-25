La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Prato
25 set 2025
FRANCESCO BOCCHINI
Cronaca
Venturi arrabbiato per il risultato: "Fragili, ma si meritava un punto"

Mastica amaro Simone Venturi dopo la sconfitta del suo Prato in casa del Tau. Un ko che il tecnico biancazzurro ritiene immeritato. "E’ difficile commentare questa gara: abbiamo subito tre tiri in porta. Sicuramente meritavamo almeno un punto. C’è stata qualche ingenuità di troppo da parte nostra sulle loro occasioni da rete e nel primo tempo ci siamo spenti dopo aver subito l’1-1, soffrendo negli ultimi 20 minuti. Ma nella ripresa c’è stata una grande reazione e si è giocato a una porta sola". Eppure il bicchiere è decisamente più vuoto che pieno. "Siamo ancora troppo fragili. Non si può andare nel panico sugli unici due cross pericolosi del Tau. Hanno segnato a difesa schierata, approfittando di qualche errore importante a livello individuale. Bisogna migliorare, perché non possiamo regalare due reti, mentre il primo è stato un gol fortunato". Poca grinta a centrocampo? "Stiamo perdendo troppi contrasti, arriviamo meno decisi sulle seconde palle rispetto agli avversari e questo mi fa molto arrabbiare". Alla luce di questo, è possibile aspettarsi qualcosa dal mercato? "Ci servirebbe un mediano se subissimo tanto, invece non è così. Occorre dare fiducia a questo gruppo. Non c’è da fare drammi, ma è necessario alzare l’asticella. Se sono preoccupato per il mio futuro? Bisogna parlare con la società. Io mi concentro sul lavoro con la squadra. Rossetti? Sappiamo che è importante per fisicità e capacità di trovare la via delle rete. Il problema non è il fatto se gioca o meno lui".

