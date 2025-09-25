Musica in città. Alvino, il recital e gli autori russi

Fine settimana in musica con due imperdibili appuntamenti. Si inizia domani con il secondo concerto della rassegna "Matteo Degli Organi", giunta alla seconda edizione. L’appuntamento è per domani alle 21 presso la Cattedrale di Santo Stefano con il concerto del maestro tedesco Johannes Skudlik, attivissimo in tutti i continenti, che interpreterà un programma affascinante sul grande organo a trasmissione elettrica costruito da Ruffatti nel secolo scorso. In programma musiche di J. S. Bach, con la monumentale Toccata, Adagio e Fuga BWV 564 e la popolare Aria dalla Suite BWV 1068, oltre a brani di C. Franck e F. Liszt. La rassegna è promossa dall’Associazione Prato per Zipoli - che da anni sotto la presidenza del Maestro Gabriele Giacomelli promuove la musica organistica e zipoliana in città e nel territorio, organizzando il Festival Zipoli – insieme all’Associazione Organistica Udinese, presieduta dal Maestro Beppino Delle Vedove direttore del Conservatorio di Udine, che ha messo i fondi per la realizzazione dell’evento.

Sabato 27 settembre si apre, invece, la rassegna musicale "L’ora del concerto", giunta alla 36esima edizione, organizzata dalla Scuola di Musica "Giuseppe Verdi" e dalla Camerata strumentale di Prato in collaborazione con l’associazione Amici dei Musei che sostiene da anni questa iniziativa a favore dei giovani musicisti. I concerti iniziano alle ore 17, l’ingresso è libero: la rassegna si svolgerà tra la Sala Concerti "Domenico Zipoli" e la Sala delle Colonne. Il concerto di sabato in Sala Zipoli vede protagonista il giovane pianista Giacomo Alvino, allievo del maestro Castagnoli al Conservatorio di Genova. Il suo recital si concentra sul repertorio russo del Novecento, con brani di Scriabin e Balakirev, affiancati da opere di compositori contemporanei come Rautavaara, Yoshimatsu, Vine e Feldman. Da settembre a dicembre 2025, il Palazzo della Musica si anima con una serie di concerti che vedranno protagonisti giovani promesse e artisti affermati offrendo al pubblico un interessante viaggio attraverso i secoli della grande musica.