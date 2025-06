Lo storico e il mercante. Curiosità su Melis e Datini

Al Museo di Palazzo Pretorio domani pomeriggio alle 17.30 un’approfondita visita guidata alla mostra "Lo storico e il mercante. Federigo Melis e Francesco Datini", realizzata dalla Fondazione Istituto internazionale di storia economica Datini nel settantesimo anniversario della visita dei presidenti della Repubblica Luigi Einaudi e Giovanni Gronchi, per la storica mostra curata da Melis sull’archivio Datini. Sarà un percorso tra storia, cultura ed economia lungo sette secoli, raccontato attraverso immagini, documenti, materiali video e reperti storici, tra cui il racconto dell’esposizione del 1955, alcuni registri contabili degli opifici lanieri e della banca di Francesco Datini, missive commerciali in varie lingue (perfino in arabo, ebraico e in arabo con caratteri ebraici), lettere scelte tra i carteggi che Melis e Datini si scambiarono con le rispettive consorti, Gabriella Forconi e Margherita Bandini, ma anche il documentario Francesco Datini da Prato, diretto da Tommaso Santi e altre curiosità tra cui, per citarne solo alcune, spicca una teca al cui interno è conservato il registro nel quale si annotarono alcuni degli ingredienti della torta che Francesco fece preparare per il pranzo di nozze della figlia Ginevra. Costo 5 euro a partecipante, in aggiunta al regolare biglietto di ingresso al museo come da tariffario. Prenotazione obbligatoria al numero 0574.1837859 o alla mail [email protected]

Sempre domani "Ma come si vestono oggi e come si vestivano ieri gli Astronauti?", è il tema della serata organizzata dall’associazione Quasar al Museo Italiano di Scienze Planetari alle 21.15 con Davide Casarosa. Ingresso libero.