La musica colora l’arte. Le voci della scuola Verdi per Palazzo Pretorio . La Camerata al Pecci

Aperture notturne, mostre, visite guidate, musica e dj set e molto altro ancora: a Prato va in scena uno speciale weekend dedicato all’arte e alla cultura, domani in occasione della Notte Europea dei Musei e domenica per la giornata internazionale dei musei. Il Museo di Palazzo Pretorio domani sarà aperto dalle 20 alle 23 (ultimo ingresso alle 22.30) con un biglietto al costo ridotto di 4 euro: oltre ai capolavori della collezione permanente sarà possibile visitare anche la nuova mostra Lo storico e il mercante. Federigo Melis e Francesco Datini: un affascinante viaggio nel tempo tra storia, cultura ed economia, che segue le vicende parallele di Federico Melis e Francesco Datini, nel settantesimo anniversario della visita a Prato dei presidenti della Repubblica Luigi Einaudi e Giovanni Gronchi, che inaugurarono la storica mostra curata da Melis. Domenica alle 10 torna la Colazione ad arte, accompagnata da La voce è donna, un concerto in collaborazione con la Scuola di musica Verdi e la Camerata Strumentale: sul palco Il Quinto Elemento, un quintetto jazz a cappella composto da cinque affermate soliste toscane, alcune anche appassionate docenti della Verdi: Mya Fracassini, Michela Lombardi, Elisa Mini, Paola Rovai e Stefania Scarinzi (nella foto). Tra improvvisazioni e momenti brillanti, l’ensemble propone un concerto incentrato attorno alla voce declinata al femminile, con brani di matrice jazz o pop riletti attraverso arrangiamenti vocali di stampo jazzistico e una selezione di brani originali. Da non perdere. Il costo è 10 euro, la prenotazione obbligatoria al numero 0574 1837859 o alla mail [email protected]. Al termine c’è anche la possibilità, con ulteriori 5 euro, di partecipare alla visita guidata alla nuova mostra dedicata a Melis e Datini, condotta dalla curatrice Angela Orlandi.

Il Pecci, con un biglietto di ingresso ridotto a sette euro, domani sarà aperto dalle 21 alle 24 (ultimo ingresso 23.30). Per l’occasione, sarà possibile visitare la mostra Eccentrica. Le collezioni del Centro Pecci, curata da Stefano Collicelli Cagol, alla scoperta di opere che sfidano le convenzioni e invitano a nuove riflessioni; tra i grandi artisti presenti nella collezione Fontana, Boetti, Warhol, Richter, Kounellis, Bonvicini, Schnabel, Fumai, e altri ancora. Sempre al Pecci, domani per la festa di Comunità educante, da ricordare la giornata di musica e formazione con la Camerata con due appuntamenti. Dalle 10 alle 13 ci sarà il laboratorio per docenti, educatori ed educatrici Musica e didattica trasversale, un incontro formativo condotto da Elia Orlando e Rossella Targetti, dedicato a strumenti e metodi per sviluppare creatività, emozioni e competenze attraverso la musica. La partecipazione è gratuita. Per info e iscrizioni: [email protected] oppure 0574 1838805. Alle 15 ci sarà invece il concerto dei Cori di Classe, l’esibizione degli studenti coinvolti nel progetto, diretti dai maestri Targetti e Orlando. Ingresso gratuito. Per l’occasione, il Pecci offrirà sconti per la visita e un percorso tematico dedicato ai più piccoli. Sarà una bella giornata per condividere esperienze, musica e formazione all’interno di un progetto che mette al centro la comunità e l’educazione.