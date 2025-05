A Gonfienti è primavera. Grignano e il Crocifisso

Oggi al Terminale ci sarà la festa finale di Cinefilante, la rassegna di film per bambini: alle 10.30 proiezione di una selezione di cartoni animati per ridere tutti insieme, poi le famiglie saranno accolte nel cortile del cinema, con la possibilità di un brunch a base di prodotti di filiera corta grazie a Pianeta Verde (il mercatino sarà aperto per tutti fino alle 15). Le proiezioni di Cinefilante riprenderanno al Castello nel cartellone estivo del cinema sotto le stelle.

A Gonfienti oggi la tradizionale Festa di Primavera organizzata dalla parrocchia di San Martino e dal circolo Costa Azzurra nei giardini della chiesa. Dalle 10 apertura dello stand gastronomico e del mercatino di prodotti artigianali (fino alle 19). Alle 10.15 la pedalata fino a Santa Lucia e ritorno. Dalle 10 alle 13 attività ricreative come la canoa e il tiro con l’arco. Alle 13 il pranzo in giardino e dalle 15 I nonni delle bolle di sapone, giochi per i più piccolii. Alle 15 partirà una passeggiata nei dintorni di Gonfienti di circa due ore e alle 16 ci sarà il concerto dell’associazione MicroJazz in collaborazione con la scuola Pier Cironi. Chiuderanno il programma alle 17 la presentazione del libro Camminare per stare bene di Gianfranco Bracci e alle 18 l’esibizione del coro Cantatuchecantoanchio. Gli organizzatori raccomandano di arrivare alla festa in bicicletta o a piedi utilizzando le ciclabili; chi sceglie l’auto è pregato di lasciarla sul lato interporto.

A Grignano si conclude oggi la festa del Santissimo Crocifisso, che dal 1865 ogni cinque anni rinsalda la comunità e ricorda la sua storia. Verso il crocifisso realizzato da un ignoto scultore e documentato dal 1480 la popolazione ha sempre mostrato profonda venerazione. In occasione della festa il Crocifisso è stato restaurato e traslato nella nuova chiesa, più grande, dove oggi ci saranno due messe: quella delle 10.30 sarà presieduta da Marco Frisina e animata dal coro della diocesi di Roma da lui diretto, quella delle 17.30 da Franco Agostinelli, vescovo emerito di Prato; alle 18.15 solenne processione con il Crocifisso per le vie del paese. La cena agli stand gastronomici della parrocchia di San Pietro e uno spettacolo pirotecnico concluderanno la festa.

Infine, da ricordare oggi anche la festa per i 50 della Cui: dalle 10 il centro sarà animato dalla street band La sganghenga, alle 10.30 al Politeama è in programma Buon compleanno Cui, uno spettacolo che racconta mezzo secolo di storia con video e musica.