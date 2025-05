Comunità educante, gran finale. Tutti al Castello fra sport e musica

Creatività, immaginazione, crescita, innovazione. Sono le parole chiave scelte dai ragazzi, per la festa di chiusura di Prato Comunità Educante, il progetto promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio in collaborazione con Intesasanpaolo. L’appuntamento è oggi a parture dalle 16 al Castello dell’Imperatore. Si parte Con la fisica faccio sport, a cura del Centro giovanile di formazione sportiva e della Fondazione Parsec: grazie a questa iniziativa si potrà comprendere che anche le leggi della fisica possono diventare divertenti se vengono indagate attraverso le azioni e i gesti degli atleti che praticano le diverse discipline. La festa vera e propria inizierà allle 18.30 ed è organizzata dalla Cooperativa Pane e Rose e dall’associazione Cieli Aperti: musica e aperitivo per chiudere insieme il primo triennio di Prato Comunità Educante e festeggiare guardando al futuro.

Prato Comunità Educante è un progetto che si prende cura del futuro dei giovani, che mette al primo posto le loro attese e mobilita un’intera città. Questi tre giorni di iniziative sono stati organizzati come testimonianza conclusiva di un lavoro corale che ha coinvolto oltre 1500 giovani studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, i loro insegnanti, 14 partner tra enti, fondazioni culturali associazioni e cooperative, 20 scuole (12 istituti comprensivi e 8 istituti superiori) e l’ufficio scolastico provinciale. Tutti insieme per combattere il disagio giovanile e il problema della dispersione scolastica, nella consapevolezza che, facendo rete, le soluzioni o i tentativi di soluzione possono essere più efficaci.