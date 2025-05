Sub Prato trionfa al Trofeo Umbria Sub dedicando la vittoria ad Alessandro Artusi

Un buon piazzamento in una competizione di livello nazionale, con un pensiero dedicato ad un amico scomparso prematuramente mentre seguiva la sua passione sportiva. E’ il risultato colto da Sub Prato nell’ambito della sesta edizione del "Trofeo Umbria Sub" di apnea statica e dinamica, svoltosi pochi giorni fa a Castiglione del Lago. Per quel che riguarda l’apnea statica, Lorenzo Gaggii è salito sul gradino più alto del podio, mentre la compagna di squadra Caterina Costanza si è classificata terza agguantando il bronzo. Nell’apnea dinamica spicca invece la medaglia d’oro di Marco Rinella in "seconda categoria", mentre Claudia Marzoli ha ottenuto il medesimo piazzamento in "prima categoria". Alla kermesse in terra umbra hanno preso parte per il sodalizio pratese anche Simone Pieri, Giulia Fabiani e Davide Fantoni, ottenendo riscontri positivi. A guidare il gruppo di Mirko Bianchi c’era in questo caso Leonardo Risaliti, con il sodalizio pratese che ha chiuso in quarta posizione nella classifica generale. Una gara svoltasi nelle ore in cui dall’Argentario arrivavano ai sub pratesi le prime notizie sulla morte di Alessandro Artusi, il cinquantunenne di Prato tesserato per il club che ha perso la vita lo scorso sabato durante un’immersione. E i compagni, seppur scossi e provati, hanno deciso di gareggiare anche per lui, ricordandolo.

G.F.