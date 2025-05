Centro Minibasket Valbisenzio sfida Polisportiva Alberto Galli in semifinale playoff

Al PalaNenni il Centro Minibasket Valbisenzio vuol cominciare con il piede giusto questa semifinale playoff di Divisione Regionale 1, evitando quindi di commettere lo stesso errore fatto nel precedente turno con la Gea Grosseto, alla quale ha concesso gara 1, prima di piazzare la rimonta decisiva nei successivi due appuntamenti. Oggi (palla a due alle 18) la formazione allenata da Paolo Bertini affronta la Polisportiva Alberto Galli, reduce dal 2-0 inflitto a sorpresa ad Asciano. La compagine aretina, piazzatasi al settimo posto nel girone B con un bottino di 34 punti, ha saputo eliminare la testa di serie numero due del tabellone ed è desiderosa di di replicare l’impresa, cercando di ribaltare il fattore campo che sorride a Bonari e compagni. Il bilancio dei precedenti stagionali fra le due squadre è in perfetta parità: all’andata sono stati i pratesi a imporsi con il punteggio di 66-55, mentre al ritorno è toccato agli avversari festeggiare il successo con il risultato di 88-82. Dando un’occhiata ai singoli del roster della Polisportiva Alberto Galli, spiccano soprattutto capitan Alessandro Fedeli (di ruolo guardia), le ali Alberto Gironi e Davide Morandini, il playmaker Kevin Bartolozzi e il centro Federico Rossi. La formazione guidata da coach Michele Pavese Punaro ha nell’attacco il suo punto di forza: basti pensare che la squadra di San Giovanni Valdarno, al termine della regular season, è risultata la seconda più prolifica del raggruppamento B dopo Grosseto con una media di 73,3 punti realizzati a partita. "Affrontiamo una compagine a cui piace correre e che è messa molto bene in campo", fanno sapere dal Centro Minibasket Valbisenzio. Gara 2 è prevista per il 21 maggio (via alle 20), mentre l’eventuale terza partita si disputerà a Vaiano il 25 maggio.

Francesco Bocchini