Nasce l’associazione: "Lorenzo Votino"

Il 16 marzo 2024, dopo una lunga malattia moriva, a soli 32 anni, Lorenzo Votino, figlio di Nicola, e di Daniela Agrumi, noti a Montemurlo per essere i titolari dell’omonima tipografia e della scuola di musica Som. Ora, grazie all’impegno della famiglia Votino e con il patrocinio del Comune di Montemurlo, nasce la sezione montemurlese di Admo, l’associazione donatori di midollo osseo che sarà intitolata a Lorenzo Votino. L’inaugurazione si svolgerà domani alle 16 in via Milano, 53 a Montemurlo con il taglio del nastro alla presenza dei genitori di Lorenzo, Nicola e Daniela e della sorella Martina e del sindaco Simone Calamai. A seguire si svolgerà una merenda in giardino per tutti gli intervenuti. "Daniela e Nicola sono due persone straordinarie che hanno saputo trasformare il loro dolore per la perdita di Lorenzo in un impegno concreto per il prossimo - dice il sindaco Simone Calamai - Grazie a loro a Montemurlo aprirà una sede operativa di Admo per sensibilizzare e informare tutti sull’importanza della donazione di midollo osseo, un gesto che può davvero salvare una vita". Lorenzo era un ragazzo molto conosciuto e benvoluto da tutti a Montemurlo, dov’era stato impegnato anche come volontario nella Confraternita della Misericordia di Oste. L’iniziativa è inserita in Match for life, la campagna nazionale di sensibilizzazione e informazione sulla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, promossa e gestita da Admo. L’iniziativa, per la sua importanza, ha ottenuto anche quest’anno il patrocinio di ministero del Lavoro e politiche sociali, del centro nazionale trapianti, del centro nazionale sangue, di ibmdr e del gruppo italiano per il trapianto di midollo osseo.