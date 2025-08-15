Ferragosto fra cocomerate e “spennata“

Ferragosto sicuramente più fresco che in città, oggi, in Val Bisenzio. Chi è già in vacanza o chi salirà in Vallata potrà fermarsi a queste feste paesane.

A Vaiano, dalle 21, piazza Galilei si trasformerà in un suggestivo angolo di spiaggia, con luci soffuse, atmosfera marittima e la magia di una notte d’estate sotto le stelle. Il brindisi di Ferragosto, organizzato con il contributo del circolo Arci "G. Rossi" e dell’Associazione Aiuti dalla Vallata, offrirà a tutti i presenti un brindisi speciale e il tradizionale cocomero a volontà (quest’ultimo offerto dalla Coop Alta Toscana). La colonna sonora sarà curata da Leandro Innocenti, storico DJ e speaker di Radio Insieme, con un set che ripercorrerà i grandi successi anni ’70, ’80 e ’90: da Donna Summer a Michael Jackson, passando per David Bowie, The Cure e Daft Punk. L’ingresso è libero e senza prenotazione.

A Gavigno alle 19 ci sarà la tradizionale "spennata" di Santa Maria con la distribuzione delle penne al sugo e cocomerata di Ferragosto, seguirà la tombola. Alla Pro Loco di Cavarzano la sera c’è "Ferragosto Party" una serata di divertimento con musica e cocktail. Info: 375.6594854. Alla Pro Loco di Luicciana dalle 19,30 cena con menu fisso e poi si balla con Marcellino (info 379.2791333).

A Vernio in piazza del Comune (ore 21) c’è la “cocomerata solidale“ dove non si mangerà solo cocomero ma anche pop corn, zucchero filato e cocktail da gustare. Ballo latino americano con Lorenzo Bernanrdi e dj Francesco Van. Ingresso libero.