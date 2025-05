La Notte dei musei, fra arte e stelle

La Notte dei musei: stasera aperture notturne, mostre, visite guidate, musica e dj set. Al Museo del Tessuto dalle 19 sarà possibile visitare la mostra Velvet mi Amor alla presenza del curatore Stefano Chiassai, e dalle 21 spazio alla musica con Nofex dj set a cura di Freaky Deaky, e dalle 22 con Francesco Carresi, in arte Kommando (foto), che ha collaborato alla realizzazione del video musicale che accompagna la mostra. Ingresso a 10 euro: visita, dj set e drink di benvenuto, prenotazione sito e canali social museo. Palazzo Pretorio sarà aperto dalle 20 alle 23 con biglietto ridotto a 4 euro: un’occasione per visitare la nuova mostra Lo storico e il mercante. Federigo Melis e Francesco Datini: un affascinante viaggio nel tempo tra storia, cultura ed economia. Domani al Pretorio alle 10 torna la Colazione ad arte: sul palco Il Quinto Elemento, ovvero cinque affermate soliste toscane Mya Fracassini, Michela Lombardi, Elisa Mini, Paola Rovai e Stefania Scarinzi, tra pop e jazz (costo 10 euro, prenotazione obbligatoria). Il Pecci sarà aperto dalle 21 alle 24, con ingresso ridotto a 7 euro. Il Museo dell’Opera del Duomo sarà aperto dalle 21 alle 24, ingresso ridotto a 6 euro); alle 21 la visita guidata alla mostra Giubileo 2025: intrecci di Arte e Fede a Prato. Anche il Museo italiano di scienze planetarie sarà aperto dalle 21 alle 23 ingresso ridotto 3 euro, gratis per under 18.