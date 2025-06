La guida ai film del weekend. Ci sono tre titoli da riscoprire

All’Eden Dragon trainer, remake in live action dell’omonimo film d’animazione del 2010, tratto dal libro Come addestrare un drago di Cressida Cowell (alle 17 e 21). Poi la riproposta di Nonostante (alle 17 e 21), scritto diretto ed interpretato da Valerio Mastandrea, che sceglie di dirigere una storia non facile, ambientata in un ospedale, dove alcuni malati terminali sono in attesa del trapasso. Nonostante l’argomento difficile, Mastandrea convince per il coraggio e per quel sottile lato ironico e grottesco che non gli è mai mancato. Al suo fianco la sempre brava e bella Laura Morante, sempre capace di illuminare qualsiasi film, anche quelli meno riusciti. Torna all’Eden anche un altro film meteora passato troppo velocemente nelle sale, la scorsa primavera: Itaca – Il ritorno (alle 17 e 21) liberamente tratto dagli ultimi canti dell’Odissea. E’ diretto da Uberto Pasolini, che non è parente del regista friulano ucciso nel 1975, ma pronipote di Luchino Visconti. Nel cast due star internazionali come Ralph Fiennes e Juliette Binoche, ma anche da Claudio Santamaria nel ruolo di Eumeo. Il Pecci recupera il film italiano del momento, Fuori, che racconta i giorni successivi alla scarcerazione da Rebibbia, della scrittrice ed ex attrice Goliarda Sapienza, interpretata da Valeria Golino. Una delle più belle performance della sua carriera. Con lei una straordinaria Matilda De Angelis (oggi alle 16 e 21.15, domani alle 16 e 18.15). C’è poi L’amore che non muore di Gilles Lellouche (oggi 18.15, domani 20.30, sempre in versione originale), in patria uno straordinario successo di critica e pubblico. Da non perdere mercoledì 18 alle 21 la riproposta del capolavoro di David Lynch, The elephant man.

Federico Berti