Garibaldi, Eden, Pecci e Terminale: i film

Ultimi giorni di programmazione al Garibaldi prima della pausa estiva con due proposte. Oggi alle 19 Mauro Corona (foto) - La mia vita finché capita, il documentario di Niccolò Maria Pagani, che per girarlo si è trasferito per sette mesi a Erto Vecchia, per entrare nell’anima del paese, della valle del Vajont e della vita del protaginista. Alle 21 The Art of disobedience, un viaggio nel mondo del graffiti writing attraverso lo sguardo di Geco, uno dei writer più noti d’Europa: attraverso immagini inedite e riprese mozzafiato, il film ci trascina tra le strade e sulle vette più alte di Roma (e non solo), ripercorrendo i momenti salienti della caccia all’uomo di cui l’artista è stato protagonista. Al Pecci alle 18.30 e alle 21 sempre in versione originale e sottotitoli ci sarà Eraserhead, il primo film di David Lynch, a seguire First Image, l’intervista in cui il regista ripercorre la realizzazione del film, considerata una delle opere più singolari del cinema americano. All’Eden il film per bambini Lilo & Stitch (alle 16, 18.15 e 21); Fuori, l’ultima regia di Mario Martone, tratto da L’università di Rebibbia, romanzo autobiografico di Goliarda Sapienza, con Valeria Golino (16, 18.15 e 21); Paternal Leave con Luca Marinelli, diretto dalla compagna Alissa Jung (16, 18.15 e 21). Al Terminale Mission impossible. The final reckoning di Christopher McQuarrie, con Tom Cruise e Hayley Atwell (17 e 20.30).