Il Mercato Nuovo si anima. C’è "Prato a tutta birra". Concerti e stand ogni sera

In un’estate a dir poco povera di eventi a Prato, la buona notizia per la città è rappresentata dalla conferma di "Prato a tutta birra", che si appresta a tornare. Stessa location, ossia Piazza del Mercato Nuovo, ma date differenti. Per la prima volta, l’evento si tiene in questo mese, per la precisione da domani fino a domenica.

Il motivo? Alcune problematiche a livello burocratico sopraggiunte in avvicinamento alla manifestazione. Per questo si è deciso di far slittare tutto di tre mesi, pur mantenendo il format che nel tempo ha contraddistinto "Prato a tutta birra", giunta alla sua tredicesima edizione e con ingresso libero dalle 18 senza obbligo di prenotazione. Il nome già dice tutto: sarà la birra la vera regina della kermesse. Tanti gli stand organizzati dove poter gustare birre bionde, rosse e nere di qualità assoluta. Presente anche una serie di stand gastronomici con specialità tipiche dei vari territori (grigliate, ravioli, arrosticini, panini, hamburger, fritto misto e molto altro). E poi spazio alle famiglie, con un angolo apposito per i giochi gonfiabili e per il divertimento dei più piccoli, e tante occasioni per regali, shopping e collezionismo grazie ai banchi del mercatino artigianale.

L’altra grande protagonista della manifestazione sarà la musica. Sul palco allestito in piazza del Mercato Nuovo saliranno vari artisti di livello. Tutti i concerti inizieranno attorno alle 21.30 e saranno a ingresso libero. Per la serata d’apertura toccherà alla "Rino Gaetano Band Tributo Ufficiale", mentre il giorno successivo si esibirà dal vivo Ruggero de i Timidi. Venerdì 12 settembre invece torneranno in città i "Modena City Ramblers", che suoneranno di nuovo dopo il successo fatto registrare lo scorso anno. Sabato 13 settembre ecco ancora una volta Dj Albertino, direttore artistico di radio M2O, disc jockey, conduttore radiofonico e personaggio televisivo: una serata da non perdere, che già nella passata edizione ha stregato centinaia di appassionati e che anche quest’anno si preannuncia l’evento clou. Prima di Albertino, sul palco ci sarà Stefano Nardi, dj pratese molto apprezzato, conosciuto per "Aperitivo in famiglia" e gli "Orfani dello 06".

Infine, domenica a chiudere la kermesse sarà una serata dal sapore musicale retrò e vintage caratterizzata dall’originale live show ‘Voglio tornare negli Anni ‘90’. Ricordiamo che la manifestazione sostiene la campagna per il bere responsabile con lo slogan "Non perderti in un bicchier d’alcol".

Francesco Bocchini