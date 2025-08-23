Il cuore dei volontari: "Con il ‘cane lupo Buono’ in missione speciale per il sorriso di una bimba"

Parsifal ha una codona soffice e un muso dolcissimo. Lucia (nome di fantasia) lo ha ribattezzato il cane lupo Buono, con la B maiuscola. Lo ha conosciuto due anni fa, durante una dimostrazione che i volontari dell’associazione Oltre facero all’asilo. I volontari in quell’occasione spiegarono ai bambini, attentissimi, che Parsifal era bravissimo a trovare le persone.

"Allora può farcela: può aiutarmi a trovare mio nonno", deve aver pensato Lucia. Da qualche mese, infatti, la bambina non vedeva il nonno al quale era legatissima. Aveva già una tragedia immensa sulle sua piccolissime spalle, Lucia: poco tempo prima aveva perso il babbo, giovanissimo. Qualche mese dopo la malattia del nonno: non c’era nulla da fare. Ma come dire alla piccolina che anche il nonno se n’era andato? E così inizialmente la mamma le raccontò che il nonno che veniva del Nord Italia, da una regione dove ci sono immensi boschi, con i cervi e le aquile, che il nonno, grande camminatore, era andato a camminare in montagna e non era tornato. Lucia lo aspettava.

"Quando andammo a fare la dimostrazione all’asilo con il nostro cane da ricerca – spiega Paolo Corti, presidente dell’associazione Oltre – la piccolina dopo pochi giorni si fece dare il nostro numero. Mi chiamò in lacrime, chiedendomi di andare a cercare il suo nonno con il ‘cane lupo Buono’. Lo chiamava così, perché lei aveva il terrore dei cani, ma il nostro le sembrò l’unica risorsa. Doveva essere buono per forza".

E così, in accordo con la mamma, ogni sera e per un’intera settimana dell’agosto del 2023 i volontari dell’associazione Oltre passavano sotto la casa della bimba, con sirene e lampeggianti. Quella luce nella via teneva acceso il sogno di poter riabbraciare il nonno. "Ci aspettava alla finestra speranzosa che glielo riportassimo", ricorda Corti con dolcezza. "Guarda quei signori con il cane Lupo buono stanno cercando il nonno. Parsifal lo troverà...". Il cane lupo Buono viene dalla scuola Carabinieri. Era stato addestrato per la ricerca di ordigni, poi congedato per stress da addestramento, ma ha delle qualità straordinarie per la ricerca di persone.

Poi la piccola Lucia, anche con l’aiuto prezioso di una psicologa, capì, troppo giovane purtroppo, che la vita è fatta di passaggi. Qualcuno dice che è una lunga sequenza di addii. Ma imparare a dire addio a chi si ama è difficilissimo.

E così in questi giorni la bambina torna a pensare al nonno che non è a camminare tra gli abeti, ma nei suoi ricordi. E’ il periodo, questo, in cui ricorre l’anniversario della morte. La mamma, attenta, ha visto un velo di malinconia sugli occhi della piccolina, quella malinconia che però le passava quando le sirene dei volontari di Oltre passavano davanti alla sua casa. A bordo il cane lupo Buono.

"Qualche giorno fa la mamma ci ha chiamato, chiedendoci la stessa cortesia che le facemmo due anni fa. E’ d’accordo anche con la psicologa, che ha detto che può essere una buona idea per regalare un sorriso alla piccolina. Noi ci riproviamo..." spiega Corti. Dunque da ieri e per qualche giorno i volontari, ogni sera prima di cena, attorno alle 19,45, partono per questa missione speciale: a sirene e lampeggianti accesi eccoli nella via in cui abita la piccola Lucia, certi che lei sarà alla finestra. Non c’è nessuno da cercare, ma un sorriso da ritrovare. E il cuore grande dei volontari pratesi non si tira indietro. "E’ un modo per far ricordare alla bambina che al mondo esiste anche chi la può aiutare nei momenti difficili", spiegano dall’associazione. Ché poi a dar mano ci pensa anche Parsifal, il cane lupo Buono.

Maristella Carbonin