"Benvenuti al mondo". Al via l’iniziativa al Versilia dedicata ai nuovi nati

Un’iniziativa che unisce e accoglie, tra i nuovi nati e chi, dietro di sé, ha una vita di esperienze, amori e incontri. È quella che, nell’incontro di parole e pensieri, unirà le generazioni nel sengo dell’accoglienza e della memoria, al punto nascita dell’ospedale “Versilia“.

"Un benvenuto da parte dei nonni", è il titolo del progetto, nato dall’idea dell’infermiere Diego Zago, che coinvolge gli ospiti della residenza per anziani “Sacri Cuore“, protagonisti, pensatori e scrittori attivi della vita del reparto di neonatologia, attraverso la realizzazione di messaggi di benvenuto per i nuovi nati, cuore dell’iniziativa nata con l’indispensabile collaborazione della casa di riposo presieduta da Elisabetta Urbano, diretta da Marco Spagnoli, e con Elena Luisotti, animatrice che si occupa di seguir eil progetto.

Ogni bambino e ogni bambina nati in ospedale, che ha appeso alla sua culla un cartoncino con i dati anagrafici, la data, l’ora di nascita e il peso di nascità, vedrà, grazie a quest’idea, altrettanti cartoncini, decorati e colorati dagli ospiti del Sacro Cuore. "Un augurio di buona vita a chi si affaccia al mondo per la prima volta - spiega Diego Zago - e, allo stesso tempo, un’attività stimolante per gli ospiti della Sacro Cuore, utile a mantenere attive le capacità cognitive e a sentirsi parte di un gesto di grande valore affettivo". Cartoncini, da conservare, nelle scatole e nelle stanze dei ricordi, che divengono un ponte tra passato, presente e futuro, tra chi ha già vissuto tanto e chi ha appena iniziato il proprio cammino, tra chi lo offre, il proprio vissuto e chi, dall’altra parte, lo accoglie, così come la vita, portando, con esempi concreti e materiali, la dimostrazione di come la cura e l’umanità possano intrecciarsi in maniera semplice ma profonda. In una maniera, come quella del progetto, che è stato accolto con entusiasmo anche dal personale sanitario del “Versilia“, che, tra quelle stanze, vede e aiuta a venire al mondo i nuovi nati, nuovi pensatori del futuro.

"Abbiamo aderito con gioia a questa iniziativa - dichiarano Luigi Gagliardi, direttore di pediatria e neonatologia dell’ospedale, e Martha Traupe, responsabile infermieristico/ostettrica dell’area materno infantile e consultori Versilia - Dietro ogni cartoncino un ospite della Sacro Cuore lascia il proprio nome, cognome, data di nascita e un messaggio di auguri e di benvenuto al mondo".