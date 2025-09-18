Il concerto. Musica e Natura. Note in Calvana

C’è un momento, ogni settembre, in cui la Calvana si trasforma in palcoscenico. Calvana in Musica, che giunge alla sua nona edizione, è una manifestazione che è diventata ormai un appuntamento imperdibile per chi ama la natura, la musica e il piacere di stare insieme. L’iniziativa è promossa dal Club Alpino Italiano – Sezione "Emilio Bertini" di Prato, in collaborazione con la Scuola Comunale di musica "Giuseppe Verdi", e si svolgerà domenica 21 alle 11 nella cornice verde e panoramica di Casa Bastone, nel cuore della Calvana.

"Calvana in musica" non è solo un concerto: è un invito a rallentare, a camminare tra i sentieri della montagna pratese che profumano di terra e vento, con l’emozione di ascoltare musica dal vivo in un luogo fuori dal tempo, per riscoprire il territorio in un’atmosfera rilassata e autentica. La protagonista musicale di questa edizione sarà ancora una volta la Magical Mystery Orchestra, diretta dal maestro Riccardo Galardini, chitarrista e compositore pratese con una lunga carriera di musica e passione. Dopo il grande successo del 2018, l’orchestra – composta da giovani musicisti della Scuola di musica Verdi di Prato – torna a esibirsi a Casa Bastone con un progetto ambizioso e affascinante: l’esecuzione integrale di "Abbey Road", l’ultimo capolavoro dei Beatles, pubblicato nel 1969.

Il concerto inizierà alle 11, immersi nel verde e nel silenzio della Calvana, e sarà dedicato alla memoria di Fiorenzo Gei, figura storica del CAI di Prato e grande amante della musica, a cui l’intera manifestazione è affettuosamente intitolata.

La partenza delle escursioni, ecco gli orari: 8.30 dal ponte blu di S. Lucia e dalla Chiesa di Filettole, alle 9.30 dalla località I Bifolchi. Pranzo con prenotazione online www.caiprato.it o ai seguenti numeri di telefono: Cinzia 338 6178425; Simonetta 349 3568761. Il menù prevede lasagne vegetariane, prosciutto arrosto con purè di patate, cantucci mattonella e vino santo.