Pier Francesco De Robertis
Prato
Riapre il lago Fiorenzo. Gioiello di Montepiano
18 set 2025
CLAUDIA IOZZELLI
Cronaca
  Cronaca
Riapre il lago Fiorenzo. Gioiello di Montepiano

Vernio: il Comune di Vernio farà sabato il taglio del nastro con la sindaca e l’assessora regionale alla difesa del suolo.

Un’immagine del lago Fiorenzo rinnovato. Il bacino d’acqua, che è l’icona del territorio di Montepiano,. sarà inaugurato sabato pomeriggio alle 18

Il "nuovo" lago Fiorenzo a Montepiano sarà inaugurato sabato con il taglio del nastro a cui parteciperanno la sindaca Maria Lucarini e il presidente della Regione, Eugenio Giani.

Sta per tornare a risplendere, infatti, il lago icona del paesaggio di Montepiano, luogo del cuore di residenti e villeggianti. Sulle sponde delle acque ritrovate il Comune di Vernio ha organizzato la cerimonia inaugurale sabato alle 18 che prevede la partecipazione, oltre alla sindaca e all’ex sindaco di Vernio, Giovanni Morganti, del presidente e dell’assessora toscana alla difesa del suolo, Monia Monni.

Si tratta di un appuntamento importante per Montepiano e per Vernio tutta, che conclude un lungo e impegnativo lavoro di ristrutturazione non solo del lago – con il ripristino della traversa di sbarramento, la risagomatura delle sponde, la rimozione dei sedimenti accumulati per recuperare la profondità e la sistemazione dei fondali – ma anche, proprio grazie al riutilizzo delle terre, dell’area adiacente all’invaso destinata a viabilità di servizio.

Il progetto di ripristino, coordinato dal Comune di Vernio e articolato in più fasi, ha richiesto complessivamente un impegno economico di circa 3,5 milioni di euro, finanziati da Ministero, Pnrr e Regione.

Prima dell’inaugurazione ufficiale, alle 15.30 è previsto con il convegno "Acque di memoria e futuro – Storia, identità e progetto del Lago Fiorenzo".

Sempre nel pomeriggio ci saranno anche il concerto della Filarmonica Verdi di Luicciana, la passeggiata in carrozza attorno al lago a cura della Pro Loco di Montepiano e la dimostrazione di canoa con la collaborazione del gruppo storico Pubblica Assistenza L’Avvenire.

AmbienteTurismo