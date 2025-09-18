Protesta trasporto disabili. Famiglie ricevute in Comune

Il commissario prefettizio Claudio Sammartino ha ricevuto due giorni fa in Palazzo Comunale una delegazione di familiari per approfondire le esigenze degli utenti del servizio di trasporto di adulti con disabilità che hanno segnalato criticità sia dal punto di vista della sicurezza che della compartecipazione nella quota. Si tratta di quelle famiglie che, a partire dallo scorso maggio, si sono viste escludere dal trasporto sociale su basi economiche. Le famiglie hanno fatto sapere che la Società della Salute continua a prevedere il servizio, ma solo per i nuclei con Isee inferiore a 43mila euro. E che, da alcuni mesi si sono trovate a doversi organizzare in autonomia, pagando in media 400 euro al mese. A sollevare la questione sono stati i familiari di una dozzina di utenti, affidatisi all’avvocato Stefano Nenni (presente all’incontro con Sammartino). Ma la criticità riguarderebbe, a loro dire, almeno un centinaio di persone con disabilità in tutto il territorio provinciale.

Anche l’ex consigliera Rita Pieri, capogruppo di Forza Italia nella scorsa legislatura, aveva auspicato il raggiungimento di un’intesa. Al termine del confronto con Sammartino, durante il quale le famiglie hanno illustrato i disagi e le difficoltà derivanti dal cambiamento nelle modalità di erogazione del servizio da parte della Società della Salute, sono stati acquisiti elementi. Il commissario si è detto certo che la Società della Salute, in un’ottica di collaborazione tra amministrazioni locali interessate, prenderà in esame le valutazioni effettuate dalle famiglie per eventuali iniziative integrative o correttive che prevedano, tra l’altro, progressività per scaglioni delle quote dovute, tenuto conto della disponibilità economiche delle famiglie a contribuire alle spese del servizio (oltre alla possibilità di cambiamenti graduali delle eventuali nuove modalità di erogazione del servizio di trasporto ed alla verifica delle condizioni di sicurezza degli utenti durante la fase di accompagnamento assistito). Il primo obiettivo delle famiglie, quello di ottenere un incontro con il commissario per illustrargli la vicenda, è, se non altro, stato raggiunto. E a breve potrebbero esserci nuovi sviluppi.

Giovanni Fiorentino