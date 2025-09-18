Artimino, pronto il centro didattico. Con lo scavo per archeologi junior

Uno spazio espositivo, biblioteca, foresteria e aula multimediale dove la tecnologia permette di viaggiare nella storia. Il centro didattico di Artimino è completato, circa trent’anni dopo la sua progettazione.

Delle ex scuole del borgo resta solo quello che c’era sotto terra ovvero gli scavi con le enormi pietre, oggi coperti dal pavimento di vetro, che permettono di collocare la zona fra gli insediamenti etruschi di Artimino. Ieri mattina c’è stata la visita per la stampa con il sindaco Edoardo Prestanti, l’assessore alla cultura Maria Cristina Monni e la direttrice del museo archeologico Maria Chiara Bettini. Il centro didattico ha una superficie complessiva di 720 mq, con 260 mq di copertura terrazzata.

Il primo finanziamento per l’opera risale al 2007 e ad oggi il costo totale è di 1,8 milioni di euro, in gran parte finanziati dalla Regione Toscana (1,1 milioni di euro), a cui vanno aggiunti, con il contributo di Chianti Banca, i 90.000 circa per gli arredi. Per la sala conferenze sono stati utilizzati poiché erano nuovi e in magazzino i "banchi con le rotelle". Il centro è uno spazio polivalente: potrà accogliere mostre, laboratori, la biblioteca specializzata, offrire a studiosi, e non solo, la possibilità di sviluppare la ricerca e la conoscenza degli Etruschi, attraverso la foresteria che ha 4 posti letto. Gli arredi sono stati curati dagli architetti Salvatore Spataro e Paolo Barboni con i colori della terra che racchiude le testimonianze di quel lontano passato: verde, grigio, marrone, sabbia.

"Questo centro – ha detto Prestanti – ha permesso di recuperare l’ex scuola e non resta un’opera incompiuta. Il percorso è stato lungo e difficile, avviato ai tempi di Francesco Nicosia e oggi apre al mondo della ricerca, è un tassello del parco archeologico". La direttrice ha illustrato le potenzialità della struttura, l’inserimento nel "Progetto Etruschi 1985-2025" della Regione Toscana che racconta i 40 anni dei musei etruschi toscani di cui faceva già parte il museo archeologico, all’epoca in villa medicea.

L’inaugurazione sarà domani alle 19, poi sabato (dalle 15,30) laboratori per bambini e mostra di disegni e lavori degli studenti della media Pontormo. Domani e sabato il centro ospiterà opere d’arte contemporanea, "Archeologie della fantasia", selezionate da Stefano Pezzato, responsabile Collezioni e archivi del Centro per l’arte contemporanea "Luigi Pecci", tra le opere donate al museo pratese dal collezionista Carlo Palli.

M. Serena Quercioli