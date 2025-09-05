Il concerto a Villa Guicciardini. Il soul italiano di Fausto Leali illumina il Settembre pratese

In assenza totale di eventi musicali nel Settembre pratese, la presenza di Fausto Leali rappresenta un piccolo grande evento. Piccolo perché unico live del mese in corso (a cui si è aggiunto il concerto dei Dik Dik), grande per il prestigio e il percorso artistico di una star della musica leggera italiana. Per fortuna che c’è Fausto Leali sul palco di Villa Guicciardini in via Nuova per Migliana/Cantagallo. Appuntamento per martedì 9 settembre. La serata inizierà alle 19,30 con l’apericena facoltativo al costo di 25 euro. A seguire, ore 21, ecco lo show di una delle più belle voci del panorama musicale italiano. Biglietti ancora disponibili sul circuito Ticketone, da 27 euro e 50 a 38 euro e 50.

La carriera del cantate che ha da poco compiuto ottanta anni, inizia addirittura nel 1961 con l’incisione del primo 45 giri e lo pseudonimo di Fausto Denis. Dunque quasi 65 anni di carriera che hanno attraversato mode e stili diversi, alti e bassi (pochi) come è capitato ai più grandi big della musica. E gli anni Sessanta sono stati gli anni dei primi grandi successi come "A chi" che trionferà subito nella hit parade del 1967 e delle prime partecipazioni al festival di Sanremo con "Deborah" e "Un’ora fa", Leali diventa subito un nome di punta della discografia, per quella voce inconfondibile che è rimasta intatta fino ai giorni nostri. Dopo i bui anni Settanta, se si esclude il successo "Io camminerò" scritto da Umberto Tozzi e Giancarlo Bigazzi, ecco il grande ritorno, il clamoroso rilancio con il festival di Sanremo del 1987. "Io amo" scritta su misura per lui da Toto Cutugno, si classificherà al quarto posto. Nel Sanremo 1988 Leali fa il bis con "Mi manchi". Due successi che anticipano il trionfo con vittoria sempre a Sanremo 1989 in coppia con Anna Oxa. Il primo posto di "Ti lascerò" fa da traino alla partecipazione all’Eurovision Song Contest con "Avrei voluto". Nel corso degli oltre sessant’anni di carriera, Fausto Leali è stato protagonista di tutte le principali manifestazioni canore; oltre Sanremo per tredici volte, il Festivalbar, il Disco per l’estate,il Cantagiro, Canzonissima, Azzurro, Vota la voce. Non poteva mancare la tv con partecipazioni ai programmi più visti come "Ballando con le stelle", "Tale e quale show", "Grande fratello", "Music farm", "Ora o mai più", "Il cantante mascherato", "Io canto". Non poteva mancare neppure il cinema con il musicarello "I ragazzi dell’Hully Gully" e "Nessuno mi può giudicare" interpretando addirittura se stesso. Davvero un grande nome della musica che sarà un piacere ascoltare martedì sera con una scaletta piena di successi indimenticabili. Il giorno dopo, il 10 settembre sarà la volta del gruppo "evergreen" Dik Dik. Entrambi gli eventi sono stati resi possibili grazie all’impegno di Villa Guicciardini e al sostegno di Lo Conte Edile Costruzioni, main partner. Tv Prato sarà media partner delle due serate.

Federico Berti