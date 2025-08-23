I lavori infiniti a Narnali: "La frazione è segnata da degrado e insicurezza"

Lavori infiniti a Narnali: ieri mattina Claudio Belgiorno, candidato al Consiglio Regionale della Toscana per Fratelli d’Italia, e Claudiu Stanasel, già Vice Presidente del Consiglio Comunale e capogruppo della Lega, hanno effettuato un sopralluogo nella frazione raccogliendo l’appello di residenti e commercianti esasperati dai disagi.

I lavori infiniti in via Pistoiese e nelle strade limitrofe, la cattiva programmazione degli interventi e la scarsa attenzione verso la comunità hanno prodotto danni enormi: negozi penalizzati, famiglie isolate e una frazione dimenticata.

"Siamo venuti a Narnali – dichiarano Belgiorno e Stanasel – per rispondere alla richiesta di aiuto di chi qui vive e lavora. Non è tollerabile che la vita quotidiana sia paralizzata da una gestione disastrosa dei lavori pubblici. Commercianti e residenti stanno pagando un prezzo altissimo a causa di una programmazione sbagliata ereditata dalla precedente amministrazione PD. Questo non è più un disagio temporaneo, ma un vero e proprio danno sociale ed economico".

Oltre ai cantieri senza fine, la frazione è segnata da degrado e insicurezza: nei giardini di via Hermada e in altre aree lo spaccio è una presenza costante, mentre il quartiere resta privo di un presidio adeguato.

"Narnali – proseguono – è stata volutamente ignorata per anni dalle amministrazioni di sinistra, che hanno preferito investire su altre zone lasciandola al suo destino. Chiediamo più rispetto e attenzione per questa parte di Prato, maggiore presenza della polizia municipale, iniziative per ravvivare la zona e tempi certi per la chiusura dei lavori. È doveroso inoltre valutare un piano di ristori per le attività economiche colpite da questa mala programmazione".

Durante il sopralluogo, Belgiorno e Stanasel hanno avuto modo di confrontarsi con diversi residenti, i quali hanno evidenziato come il nuovo comitato dei commercianti di Narnali, guidato da Marco Riccucci, in poche settimane sia riuscito a dare voce e forza a una comunità rimasta troppo a lungo senza rappresentanza.

"Rivolgiamo un plauso al comitato – concludono Belgiorno e Stanasel – perché finalmente Narnali ha una rappresentanza forte e unitaria capace di portare le istanze della frazione sui tavoli istituzionali. Noi saremo al fianco dei cittadini e dei commercianti per ottenere risultati concreti e strutturali".