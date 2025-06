I dem faccia a faccia. La prima direzione : "Senso di responsabilità. Ora sono tutti coinvolti"

Parola d’ordine, valida per tutti: responsabilità. Ieri sera a Vergaio la direzione del Pd pratese, la prima convocazione di un organismo allargato post bufera sulla sindaca per l’inchiesta giudiziaria. Una giornata intensa da via Carraia alle chat dei vari gruppi. Poi l’arrivo alla spicciolata. Pochi sorrisi. All’ordine del giorno la relazione del segretario Marco Biagioni (nella foto). Tema unico per guardarsi negli occhi, discutere anche con toni vivaci, ma per poi trovare non tanto una sintesi, come si dice, quando una strada da percorrere insieme. Perché alternative non ce ne sono se non si vuol andare ad un suicidio collettivo di fronte ad un’elezione suppletiva che sarà la battaglia di tutte le battaglie.

E allora adesso non servono divisioni e distinguo "ma ora servono tutti" si dice in giornata dalla sede Pd del centro storico. La mattinata è filata via tranquilla: ciò, in questi giorni in casa dem, vuol dire che non sono arrivati documenti da mettere all’ordine del giorno e da votare e non sono arrivate mozioni o richieste ad hoc sulla ’testa’ del segretario pratese. Il verice smentisce "rese dei conti" e "nervi tesi" ma certamente non siamo di fronte ad un invito a una cresima. "Semmai partecipiamo ad un lutto collettivo..." si lascia scappare un dirigente "ma nell’amarezza e nel dolore ci dobbiamo ritrovare tutti e dico tutti uniti perché adesso sono tutti utili". E il riferimento è alle tre componenenti, alle tre anime del Pd locale: il vertice legato a doppio filo a Elly Schlein, i riformisti di Biffoni, il gruppo di Ilaria Bugetti. Già la sindaca: non si parla che di lei in questi giorni. Le dimissioni con la chiusura del mandato per molti elettori dem sono uno choc vero e proprio. Lei ha deciso di non partecipare alla riunione della direzione a Vergaio. E’ rimasta a casa. Aspetta cosa dirà il giudice dopo che gli ha consegnato una memoria corposa che ribatte punto punto alle accuse, anche se ha preferito non rispondere alle domande.

Tanti gli aspetti toccati dalla relazione di Biagioni ieri sera con un forte richiamo appunto al senso di responsabilità. "Ha fatto bene - ha detto un esponente della direzione - perché qui siamo tutti dirigenti e tutti dobbiamo caricarci sulle spalle questa situazione. Poi ci sarà il tempo per puntare il dito e per analizzare questa vicenda che mette in risalto non solo il rapporto tra politica e potere ma anche la fiducia del nostro popolo verso gli eletti".

Biagioni ha letto la relazione lunga e dettagliata. Come aveva annunciato ben prima dell’inaspettata bufera sulla sindaca porterà il partito alle Regionali. Poi si tirerà una riga e si guarderà il da farsi. Se riconferma o se si farà da parte. "Non ci sono scorciatoie, questo percorso è così definito" fanno sapere da via Carraia.

Ci sono le elezioni regionali dietro l’angolo, prima arriverà il commissario, poi la tornata elettorale comunale. Una stagione che vedrà un centrodestra agguerrito, una campagna elettorale senza esclusione di colpi.

"Bisogna andare nel nostro mondo a parlare, ad ascoltare, a confrontarci e a spiegare" dice Matteo Biffoni prima della riunione di ieri sera. "Il percorso è quello, non ci sono alternative".

Luigi Caroppo